Vijf luxe occasions die je bankrekening kunnen slopen

Het lijkt zo aantrekkelijk: voor een habbekrats in een auto stappen die werkelijk van alle gemakken voorzien is. Veel mensen verkijken zich echter op wat het kost om dergelijke auto's in een goede staat te houden. Nog los van het veelal hoge brandstofverbruik krijg je als je een beetje pech hebt te maken met onderhoud dat de vorige eigenaar heeft nagelaten. En het onderhoud aan een auto waar veel bijzondere dingen op zitten, is vaak erg duur. Het is dan ook niet ondenkbaar dat je binnen de kortste keren het bedrag waarvoor je de auto gekocht hebt kwijt bent aan onderhoud. Wij hebben vijf auto's op de occasionmarkt gevonden die op het eerste gezicht heel aantrekkelijk lijken, maar waarover je eerst even een paar nachten goed moet slapen. De gemene deler wat betreft problemen is met name van elektronische aard.

1. BMW 745i (E65 - 2002)

Met de E65 werd er onder leiding van Chris Bangle een behoorlijk radicale koerswijziging geïntroduceerd voor de Siebener. Eén van de meest in het oog springende designelementen is de kofferklep, die bovenop de achtersteven lijkt te liggen. Het is tevens de eerste BMW die men heeft uitgerust met het - toen nog beruchte - iDrive-systeem. Dat is echter niet het enige aspect dat deze generatie van de 7 berucht maakt. Voor zijn tijd was de E65 ongelofelijk geavanceerd, maar de elektronica is kwetsbaar en ook de motor en bak van de 745i hebben geen betrouwbare reputatie. De zescilinders zijn wat dat betreft een verstandigere keuze. Zo'n V8 rijdt alleen wel heerlijk wanneer alles het doet. Dit exemplaar vonden wij voor een schamele €6.950. Durf jij het aan?

2. Mercedes-Benz S 500 Lang (W220 - 2004)

In zekere zin is de Mercedes-Benz S-klasse W220 net zo'n gevalletje 'durf jij het aan?' als de 7-serie van die tijd. Ook de W220 heeft ten opzichte van zijn voorganger opeens veel meer kwetsbare elektronica aan boord. Een ander probleem waar Mercedessen van dit tijdperk mee te kampen hebben, is roestvorming. Het bovenstaande exemplaar is van de facelift, waar dat probleem al een stuk minder aanwezig is. De luchtvering blijft echter een kwetsbaar puntje. In tegenstelling tot de tegenhanger uit München zijn de motor en bak wél behoorlijk betrouwbaar. De 306 pk sterke V8 uit de S500 zorgt voor een heerlijk comfortabele rijervaring, in de lange versie heb je achterin bovendien zeeën van ruimte. Dit exemplaar ziet er op het oog netjes uit. De stemming kan bij dit soort auto's echter heel snel omslaan, dus pas alsnog goed op wanneer je besluit voor een S-klasse van deze generatie te gaan.

3. Volkswagen Phaeton (2006)

Na de BMW en de Mercedes-Benz zou een Audi A8 voor de hand liggen, maar binnen de Volkswagen-groep is er een originelere keuze te vinden: de Phaeton. Dit exemplaar, dat overigens de nodige ervaring heeft, kost minder dan vijf mille. Daarvoor krijg je in tegenstelling tot de vorige twee toplimousines geen V8, maar wel een auto die tot de nok toe is gevuld met opties. Zaken als massagestoelen, stoelverkoeling en entertainment voor de achterpassagiers zijn bijvoorbeeld aanwezig. Deze Phaeton oogt nog behoorlijk fris. Het model was een prestigeproject van wijlen Ferdinand Piëch en daarom extreem over-engineered. In de basis is de Phaeton daarom een heel goede auto, maar ook hier geldt: wanneer de complexe elektronische zaken aan boord de geest geven, wordt het een ander verhaal. De 3.2 V6 is wat betreft de gebruikskosten nog één van de betere keuzes. Als je écht de crème de la crème van luxebeleving én bankrekeningverwoesting wil hebben, dan kun je voor net even wat meer natuurlijk voor de Phaeton met W12 gaan.

4. Porsche Cayenne (2003)

Even wat anders dan een limousine. De eerste generatie van de Porsche Cayenne deed de puristen huiveren toen hij werd onthuld. Porsche die een SUV ging bouwen, het werd gezien als heiligschennis. Nog steeds menen sommigen dat het model niet thuishoort in het gamma van Porsche, maar inmiddels is de Cayenne behoorlijk gemeengoed geworden. De SUV bracht bovendien het broodnodige geld in het laatje voor het merk uit Stuttgart. Inmiddels kun je de eerste generatie Cayenne voor een relatieve appel en een ei aanschaffen. Deze Cayenne S met 4.5-liter V8 mag je meenemen voor €7.900 euro. Let er bij deze motor wel even op dat er geen problemen zijn met de Nikasil-coating van de cilinderwanden. Dit kan in eerste instantie leiden tot een hoog olieverbruik, maar wanneer je het niet op tijd verhelpt kan het blok vastlopen. Dit betekent in de praktijk vrijwel altijd dat de auto total loss is. Daarnaast geldt ook voor de Cayenne dat zaken als de elektronica en luchtvering kostbaar kunnen zijn.

5. Cadillac STS (2006)

Waar de bovenstaande auto's allemaal redelijk voor de hand liggende opties zijn als je op zoek bent naar een luxe auto voor weinig geld, is de Cadillac STS dat in mindere mate. Dit exemplaar uit 2006, met een relatief bescheiden kilometerstand, staat te koop voor €8.480 euro. Onder de kap ligt een 3.6 V6, die een betrouwbaardere reputatie heeft dan de geplaagde Northstar-V8. Problemen met de distributieketting kunnen echter roet in het eten gooien. Daarbij is ook de elektronica van de STS een kwetsbaar punt. De STS lijkt echter betrouwbaarder te zijn dan de CTS, het model dat eronder staat. Van de auto's in dit lijstje lijkt de Cadillac op het eerste gezicht de 'verstandigste' keuze, maar houd er wel rekening mee dat de afwerking op een veel lager plan staat dan bij de Europese concurrentie.