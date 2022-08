Vernieuwde BMW X6 M dendert over de 'Ring

Een lel van een SUV op de Nürburgring-Nordschleife lijkt als een ijsbeer in de woestijn. Niet als de heren en dames van BMW's M-afdeling zich met het model hebben bemoeid. Op deze foto's is de vernieuwde BMW X6 M op het fameuze Duitse circuit in actie te zien, een bakbeest dat zich op de ruim 20 kilometer lange baan prima thuis lijkt te voelen.

De BMW X5 en X6 krijgen binnenkort een facelift en daarbij worden de M-versies niet vergeten. Die M-versies zijn misschien nog wel minder rationeel dan de lage modellen met M-badges van het merk. Neem de BMW X6 M, die is met zijn wagengewicht van bijna 2.300 kilo nog enkele honderden kilo's zwaarder dan de 'lichtste' X6 die zo'n 2 ton in de schaal legt. Dat hogere gewicht komt onder andere door de motor die BMW's M-afdeling in de neus van de X6 M heeft gelepeld. Daar ligt namelijk geen 3.0 zes-in-lijn, maar een beestachtige 4.4 V8. De huidige X6 M beschikt dankzij die achtcilinder over 600 pk terwijl de X6 M Competition zelfs 625 op de been brengt. Is er in een wereld die in ons deel van de wereld steeds meer gedomineerd lijkt te worden door EV's en autofabrikanten die roepen dat elektrische auto's opperbelangrijk zijn nog wel plek voor dergelijke lomperikken? Jazeker.

Op deze spionagefoto's is namelijk de gefacelifte versie van de BMW X6 M te zien. Die krijgt waarschijnlijk gewoon weer een monsterlijke V8 die de auto zo irrationeel maakt dat het interessant wordt. Het ligt voor de hand dat dit dezelfde achtcilinders zijn als voor de facelift, al zou BMW in theorie ook de nieuwe V8 die het in de XM gaat leveren in de M-versies kunnen lepelen. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk.

De vernieuwde X6 M krijgt net als te vernieuwen versies van de X5 en X6 ongetwijfeld de beschikking over BMW's nieuwe iDrive 8.0 infotainmentsysteem. Vanbuiten herken je de vernieuwde X5's en X6'en straks aan nieuwe, plattere koplampen en herziene bumpers en dat geldt dus ook voor de M-versies. Voorheen hadden de X5 en X6 nagenoeg hetzelfde front als de grotere X7. De X7 is onlangs gefacelift en kreeg daarbij een gheel nieuwe voorkant aangemeten, compleet met over twee lagen verdeelde verlichting. Die snuit gaan aan de X5 en X6 voorbij. We verwachten dat de gefacelifte BMW X5 en X6 nog dit jaar hun gezicht laten zien.