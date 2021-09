Vernieuwde BMW 3-serie in beeld

Het is al weer drie jaar geleden dat BMW de huidige 3-serie introduceerde. Dat betekent dat er in München al druk wordt geklust aan een facelift voor de 3-serie. Die vernieuwde BMW 3-serie is nu voor het eerst in camouflagetrim opgedoken.

Het borrelt op de designafdeling van BMW. Het speelt momenteel met exterieurdesign, met als gevolg dat auto's als de 4-serie een heftig hekwerk in hun front hebben en dat auto's als de nieuwe 7-serie en X8 neuzen krijgen met over twee lagen uitgesmeerde verlichting. Wie tot op heden geen warme gevoelens krijgt bij het zien van die modellen en vreest dat het extravagante BMW-design nu al doorsijpelt naar auto's als de 3- en 5-serie, kunnen we geruststellen. Onze spionagefotograaf heeft namelijk de eerste platen van de gefacelifte 3-serie ingezonden en daaruit blijkt dat dat model niet bijzonder grondig wordt bijgewerkt.

Dat betekent echter niet dat de aanpassingen die BMW op de 3-serie doorvoert verwaarloosbaar zijn. De auto krijgt zo te zien nieuwe koplampen, exemplaren waarbij het nog maar de vraag is of er opnieuw een hapje uit wordt genomen door de bumper. Op dit ingepakte testmodel lijken die 'hapjes' vooral voor de unit te zitten in plaats van dat er daadwerkelijk een stukje koplamp 'mist'. De kijkers zelf krijgen daarbij ook een nieuwe indeling met - net zoals bij de onlangs vernieuwde X3 en X4 - een L-vormige lichtsignatuur. Ook aan de grille wordt designtechnisch gesleuteld, al lijken de nieren niet noemenswaardig te groeien. De wijzigingen aan de achterzijde lijken zich te beperken tot het bumperwerk, al is het natuurlijk goed mogelijk dat de indeling van de achterlichten ietwat wordt aangepast, maar aan het 3D-effect wordt niet gerommeld.

Wat BMW verder voor de vernieuwde 3-serie in petto heeft, is nog even gissen. Het is niet ondenkbaar dat BMW zijn nieuwe iDrive-systeem, dat het in de iX introduceerde, in zekere mate ook naar de 3-serie komt. Ook weten we dat BMW een elektrische versie van de 3-serie in het vat heeft zitten, een auto die i3 gaat heten en die daarmee de inmiddels op leeftijd geraakte originele i3 van de markt duwt.