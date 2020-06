Dít is de nieuwe BMW 4-serie

De splinternieuwe BMW 4-serie (G22) is twee jaar later dan de 3-serie waarmee hij zijn basis deed, maar er was al langere tijd bekend wat er in grote lijnen van verwacht kon worden. De Concept 4, die in september vorig jaar in Frankfurt stond, blijkt voor een heel groot deel naar het productiemodel overgeheveld te zijn. De strak gelijnde coupé baarde destijds vooral opzien met z’n opvallende grille. Ook al zijn er wat wisselende reacties, toch prijkt de enorme nierengrille gewoon op deze nieuwe 4-serie. De grille is volgens BMW niet alleen om esthetische redenen zo fors, maar ook om ‘te reflecteren dat de motor veel koeling kan gebruiken’. Even wennen is het zeker, maar het draagt bij aan wat BMW omschrijft als het ‘duidelijk van de 3-serie onderscheidende uiterlijk’ van de 4-serie.

Naast de nu optisch aan elkaar versmolten ‘nieren’ treffen we scherp gevormde koplampunits, die standaard led-verlichting behuizen. Optioneel zijn die met de adaptieve led-verlichting BMW Laserlight uit te rusten. Aan de achterzijde van de nieuwe 4-serie valt vooral de stevige heuppartij op. Ook heeft de auto voortaan een vrij ver naar achteren geplaatste C-stijl, met een vrij subtiele Hofmeisterknik. De spoorbreedte van de 4-serie is 23 millimeter groter dan bij de 3-serie het geval is, dus de brede heuppartij is meer dan uiterlijk vertoon. Uiteraard moet de standaard achterwiel aangedreven 4-serie op het gebied van weggedrag weer het schoolvoorbeeld zijn en wat dat betreft schept BMW hoge verwachtingen. De auto moet stijver en scherper aanvoelen dan zijn voorganger en de gewichtsverdeling over voor- en achterkant is volgens BMW nu optimaal 50:50.

In het interieur van de 4-serie oogt het allemaal wat bekender dan aan de buitenkant. Hier is, zoals verwacht, amper verschil met de 3-serie te bespeuren. Het dashboard biedt standaard plaats aan een 10,25-inch infotainmentscherm, dat is uitgerust met de laatste versie van BMW’s Operating System. Wie het allemaal groter in beeld wil, kan tekenen voor een 12,3-inch exemplaar. Het systeem kan standaard overweg met Android Auto en Apple Carplay. BMW zegt gewerkt te hebben aan betere geluidsisolatie om het allemaal nog wat gerieflijker te maken. Dat moet het in combinatie met de standaard over drie zones verdeelde climate control prettig vertoeven maken in de 4-serie. Uiteraard zijn er ook tal van veiligheidssystemen standaard aanwezig. Zo is er Lane Departure Warning met automatische stuurcorrectie, Lane Control Assistant en Front Collision Warning met automatische remingreep. Ook stuurt de 4-serie automatisch opzij naar vrije ruimte als er hulpdiensten door een file proberen te komen.

Motoren

Bij de marktintroductie, in oktober van dit jaar, zet BMW zeven varianten op de internationale bestellijst. Drie benzineversies en vier diesels. Het benzineaanbod begint met de 420i; die krijgt de 184 pk sterke viercilinder onder de kap, waarmee de 4-serie in 7,5 seconden naar 100 km/h snelt. De optie daarboven, de 258 pk sterke 430i heeft daar 5,8 seconden voor nodig. De M440i xDrive houdt voorlopig de toppositie bezet. Die heeft de 374 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn onder de kap, die wordt bijgestaan door 48V Mild Hybrid-techniek. Met die motor onder de kap zit je vanuit stilstand in 4,5 seconde op 100 km/h. Uiteraard komt er boven deze versie op den duur nog de M4, die tot 510 pk uit de 3.0 zescilinder haalt.

Het dieselen begint dus met vier keuzes; de 190 pk sterke 420d vormt voorlopig de basis van het aanbod. Wie liever vierwielaandrijving heeft, kan kiezen voor de 420d xDrive. Een stapje hoger staat de 430d xDrive met de 286 pk sterke zescilinder-diesel onder de kap. Bij de diesels is het hoogst mogelijke voorlopig de M440d xDrive, die 340 pk en een stevige 700 Nm koppel weet te mobiliseren. Die is met een 0-100-tijd van 4,7 seconden slechts 0,2 seconden trager dan zijn benzine-tegenhanger. In alle diesels is 48V Mild Hybrid-techniek (goed voor 11 pk) van de partij en over de gehele linie (benzine en diesel) geldt de achttraps Steptronic-automaat als standaard. De eerste prijzen volgen in de aanloop naar de introductie. Uiteraard volgen ook de onthullingen van de nieuwe 4-serie Cabrio en de Gran Coupé op den duur nog.