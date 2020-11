Nieuwe BMW i3 in beeld

BMW komt met een uitgebreide reeks elektrische modellen, nieuwkomers waarvan het gros zijn basis met een regulier model deelt. Ook van de 3-serie komt er een elektrische versie en het is die auto die nu in camouflagepak is betrapt.

BMW brengt volgend jaar de eigenzinnig vormgegeven iNext op de markt. Die elektrische cross-over krijgt een compleet eigen koets en lijkt daarmee niet direct gebaseerd op een regulier productiemodel. De iNext lijkt daarmee een uitzondering op de BMW-regel. Het merk biedt de consument naar eigen zeggen per model graag de keuze en dat houdt onder meer in dat diverse modellen niet alleen met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen, maar ook in geheel elektrische vorm beschikbaar komen. De BMW X3 is daarvan met de iX3 een goed voorbeeld. De i4 wordt een volledig elektrische versie van de nog te onthullen nieuwe BMW 4-serie Gran Coupé en ook met de nieuwe i3 bewandelt BMW dat pad. Het is straks over en uit voor de markant vormgegeven elektrische hatchback met die naam. De nieuwe i3 wordt 'gewoon' een elektrische 3-serie.

De nieuwe i3 deelt zijn basis dan ook gewoon met de actuele 3-serie en dat betekent dat onder de koets van deze elektrische sedan ook een versie van BMW's CLAR-platform schuilt. De nieuwe BMW i3 krijgt mogelijk dezelfde 286 pk en 400 Nm sterke elektromotor op de achteras als de BMW iX3. De iX3 heeft een 74 kWh groot accupakket in zijn bodem. Kijk niet gek op als de nieuwe i3 een pakket met een vergelijkbare capaciteit tussen de voor- en achteras krijgt. Eenmaal op de markt moet de i3 zijn tanden zetten in elektrische succesnummers als de Tesla Model 3. Wat uiterlijk betreft onderscheidt de i3 zich straks van de reguliere 3-serie met een reeks blauwe accenten. Denk daar een dichte grille bij terwijl je het uitlaatsysteem wegdenkt en voilà: de i3 is geboren. We verwachten de nieuwe BMW i3 volgend jaar op de markt.