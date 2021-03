BMW presenteert nieuwste generatie iDrive

BMW gaf tijdens de techbeurs CES afgelopen januari al een voorproefje van zijn nieuwste, achtste generatie iDrive. Nu maakt het merk alle details bekend. iDrive, dat inmiddels 20 jaar bestaat en in de E65-generatie van de 7-serie debuteerde, is helemaal klaar voor de toekomst. Na het debuut ervan in de iX zal het nieuwe iDrive z'n weg vinden naar de volledig elektrische i4. In de komende jaren zullen we steeds meer BMW's zien met grote infotainmentschermen en daar is het vernieuwde iDrive volledig op ingericht. Het oogt opgeruimd en overzichtelijk, mede vanwege de mogelijkheid om meerdere vensters naast elkaar in beeld te brengen. Tegelijkertijd wordt de bediening ervan ondergebracht onder minder 'knoppen'.

Zelf indelen

Uiterst links in beeld vind je weer het hoofdmenu, maar dat bestaat nu uit minder onderdelen dan eerder het geval was. Hier is er de keuze uit 'menu', 'media', 'communicatie' en 'navigatie'. Die zaken staan normaal gesproken ook naast elkaar in aparte vensters, maar door op deze knoppen te drukken kom je bij geavanceerdere instellingen per onderdeel. Je kunt deze zaken ook maximaliseren in het hoofdvenster of de indeling van het hoofdvenster aanpassen. Wil je bijvoorbeeld links in beeld de navigatie hebben en daarnaast informatie over de afgespeelde media of liever andersom? Aan de bestuurder de keuze. Onderin het scherm vind je de klimaatbediening. Ook hiervoor geldt: tik het 'climate menu' aan en je krijgt geavanceerdere instellingen in beeld.

Het digitale instrumentarium werkt naadloos samen met het hoofdscherm en is ook op verschillende manieren in te delen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een minimalistische opzet gaan met enkel de snelheid en de kaart in beeld, maar ook bijvoorbeeld de afgespeelde media erbij in beeld brengen. Het hoofddoel van BMW was echter om te voorkomen dat je constant een overvloed aan informatie voor je neus hebt. Er zijn drie modi die een vooraf ingestelde layout oproepen, 'Drive', 'Focus' en 'Gallery'. Met die eerste kun je grotendeels zelf selecteren welke informatie je op de schermen wil zien. Bij Focus is het allemaal vooral op rij-informatie gericht en met Gallery zijn er juist tal van verschillende zaken in verschillende vensters weer te geven.

Het moet allemaal ook meer intuïtief te bedienen zijn dan voorheen. Wie liever niet tijdens het rijden op z'n scherm zit te tikken, kan nog steeds met de fysieke iDrive-knop de boel bedienen. In de iX is dat een glazen exemplaar, iets dat we waarschijnlijk in meer nieuwe BMW's terug zullen zien. Om de ronde knop in de iX heen zitten 'knoppen' met haptische feedback waarmee verschillende menu-onderdelen te openen zijn. Ook zit er een draaiwieltje om het volume mee aan te passen en daaronder meer aanraakgevoelige knoppen waarmee je naar een vorig of volgend nummer kunt gaan.

Persoonlijker

Bedien je het liever helemaal zo weinig mogelijk met je handen, dan biedt de nieuwe spraakassistent uitkomst. Die kun je zelf een naam geven en kun je daarmee oproepen en opdrachten geven. De assistent wordt steeds meer op de gedragingen van de bestuurder aangepast, net als het infotainmentsysteem zelf. Dat persoonlijke noemt het merk 'BMW ID'. Een persoonlijk profiel per bestuurder wordt onder BMW ID opgeslagen en is op te roepen middels een pincode of via de persoonlijke sleutel. Op basis van bijvoorbeeld eerder gekozen routes of bestemmingen, zal het systeem suggesties doen voor bijvoorbeeld het navigatiesysteem of andere functies van het systeem, maar ook diegene persoonlijk aanspreken en de auto instellen zoals diegene het wenst. Dat geldt ook voor de schermindelingen; de gepersonaliseerde rangschikking van verschillende vensters zijn net als de auto-instellingen op te slaan onder 'My Modes'.

Het navigatiesysteem, BMW Maps, werkt ook meer met kunstmatige intelligentie. Eerder gereden routes worden op vergelijkbare tijdstippen gesuggereerd, geoptimaliseerd en er kan bijvoorbeeld alvast een vrije parkeerplaats worden gezocht. iDrive maakt onder meer hierbij meer gebruik van data van andere BMW-rijders. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook de snelste route bepaald of op tijd gewaarschuwd voor potentiële gevaren op de route.

Updates

De achtste generatie van iDrive biedt tenslotte ook uitgebreidere mogelijkheden voor het binnenhalen van over-the-air updates. Grotere updates die bijvoorbeeld nieuwe software voor (semi-)autonoom rijden naar de auto brengen, kunnen met het nieuwe iDrive ook worden gedownload. Uiteraard kun je zo ook weer nieuwe apps en functionaliteiten naar de auto halen. Zoals gezegd zien we de nieuwe versie van iDrive als eerst in de iX en daarna in de nog te onthullen i4. Die komen allebei dit jaar nog op de markt.