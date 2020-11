Dít is de elektrische BMW iX!

Helemaal nieuw en volledig elektrisch: de BMW iX. De langverwachte EV cross-over is de productieversie van de Vision iNext, heeft een extravagant uiterlijk, een hypermodern binnenste en een interessante aandrijflijn. In de tweede helft van 2021 staat de BMW iX bij de Nederlandse dealers.

Highlights

iX is productieversie BMW Vision iNext

Volledig elektrische SUV van formaat X6

Technologisch uithangbord

Actieradius: meer dan 600 kilometer

Tweede helft van 2021 op de markt

Dat BMW in 2021 een productieversie van de Vision iNext op de markt brengt, is geen geheim. Al tijden spreekt BMW over de komst van het volledig elektrische model, maar de auto zelf was nog in nevelen gehuld. De twee jaar geleden gepresenteerde Vision iNext gaf al een aardige impressie van wat autoland te wachten stond, maar die auto leek voor een normaal gesproken juist erg concreet 'Vision'-studiemodel van BMW verre van productierijp. Dat blijkt nu toch anders te liggen. Dít is namelijk de volledig elektrische BMW iX, die sterk lijkt op de twee jaar geleden geïntroduceerde concept-car!

Uiterlijk

De BMW iX mag dan sterk lijken op zijn twee jaar oude voorbode, dat betekent echter niet dat er niet aan het ontwerp is gesleuteld. Zo zijn de wel erg platte koplampen van de concept-car vervangen door opvallend scherp gesneden maar conventioneler gevormde exemplaren. De standaard full-ledkijkers zijn de platste koplampen van BMW ooit. BMW Laserlight-units met matrixtechniek komen optioneel beschikbaar. Ook de definitieve iX krijgt de ietwat controversiële grille die we al kennen van de nieuwe 4-serie. Het exemplaar op de productierijpe iX heeft een iets gebruikelijkere invulling gekregen dan die van de iNext en het geheel ziet er met een kentekenplaat op een stuk gangbaarder uit.

Van opzij bezien blijven de meeste designelementen van de Vision iNext intact, al heeft de 'geknepen' B-stijl van het studiemodel de overgang naar het productiestadium niet overleefd. Het zwarte designelement in de D-stijl, dat samen met de in het zwart uitgevoerde B- en C-stijlen de suggestie van een 'zwevend dak' moet wekken, blijft min of meer intact. Ook de achterkant is voorzien van intrigerende verlichting. Opvallend is dat BMW er voor kiest om de iX géén L-vormige achterlichten te geven zoals het merk die wel toepast op diverse andere modellen. Ook de Vision iNext had L-vormige verlichting achterop.

Wat formaat betreft is de iX wat lastig te plaatsen. Hoewel hij ongeveer net zo lang, breed en hoog is als een X6, is de wielbasis met exact 3 meter vergelijkbaar met die van de grotere X7. Opvallende designdetails: de iX heeft verzonken handgrepen, portieren zonder raamstijlen en een flank die - zeker voor een BMW - opvallend weinig lijnen heeft. Net als de iX3 wordt ook de koets van de iX overladen met iBlue-kleurige accenten. Er komt ook een pakket met sportiever ogende details.

Interieur

Het interieur oogt behoorlijk futuristisch. Achter het opvallend vormgegeven hexagonaal stuurwiel zien we een breed, uit twee displays bestaand paneel dat biet alleen als instrumentarium, maar ook als infotainmentsysteem fungeert. Het instrumenatrium is 12,3-inch groot, het infotainmentscherm heeft een diameter van 14,9 inch. Een verdieping eronder treffen we platte en brede uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem aan. De middentunnel, die onder meer is afgewerkt met fraai ogend hout, is niet fysiek verbonden met de rest van het dashboard.

Het geheel ademt enigszins dezelfde sfeer als het interieur van de i3. De luidsprekers zijn verstopt voor een minimalistische uitstraling. BMW meldt trots dat veel natuurlijke en 'duurzame' materialen zijn gebruikt. Wat te denken van leer dat gekleurd is met olijfextracten? O jazeker! De iX is straks optioneel leverbaar met een glazen panoramadak dat zichzelf elektrochromatisch kan verduisteren. Het niet te openen dak is het grootste glazen dak ooit in een BMW.

Techniek

De iX geldt volgens BMW als technologisch vlaggenschip van het merk en is derhalve volgepropt met moderne hard- en software. We beginnen met de motoren. De iX beschikt namelijk over twee elektromotoren die samen meer dan 500 pk leveren. Daarmee sprint de iX in minder dan 5 tellen naar de 100 km/h. Exacte specificaties volgen in een later stadium, maar BMW werpt al een blik op het accupakket. Dat heeft namelijk een capaciteit van 'meer dan 100 kWh' en daarmee moet de BMW iX een range van meer dan 600 kilometer kunnen halen.

Aan een DC-lader is de BMW iX met een laadvermogen van tot 200 kW op te laden. In zo'n 40 minuten is het in de bodem gehuisveste accupakket van 10 tot 80 procent vol te pompen met stroom. BMW zegt onder meer veelvuldig gebruik te hebben gemaakt van zowel aluminium als koolstofvezel voor de basis van de auto.

Autonoom

BMW beloofde aanvankelijk dat de productieversie van de Vision iNext ook op autonoom vlak hoge ogen gaat gooien. De nieuwe techniek moet de BMW iX in staat stellen vrij zelfstandig rond te gaan. De hiervoor benodigde sensoren, camera's en radarsystemen zijn achter de vrijwel dichte grille gehuisvest.

De BMW iNext is overigens een bijzondere EV binnen de BMW-familie. BMW's 'Power of Choice'-strategie dicteert namelijk dat het merk van zo veel mogelijk modellen naast benzine- en dieselversies ook een plug-in hybride en volledig elektrische variant aanbiedt. De iX3 is in feite gewoon een elektrische X3, de op stapel staande i4 belooft een elektrische versie van de nog te onthullen 4-serie Gran Coupé te worden en de nieuwe i3 wordt niets meer dan een elektrische variant van de 3-serie. Zo bewandelt BMW met de reeds aangekondigde i5 en i7 hetzelfde pad, die types worden dus elektrisch aangedreven versies van de volgende generaties 5- en 4-serie.

De BMW iX rolt vanaf de tweede helft van volgend jaar in het Duitse Dingolfing van de band. Uitgebreide informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt later.