Verkoop Chinese auto's in Europa bijna verdubbeld

Het jaar zit er bijna op, maar het is nu al wel helder dat het voor diverse Chinese autofabrikanten een veel beter jaar is dan 2024. Dataforce becijfert volgens Reuters dat de teller tot en met oktober op 621.920 verkochte Chinese auto's staat in Europa. Dat is 93 procent groei ten opzichte van vorig jaar. Onder 'Europa' verstaat men in dit geval de EU, het VK, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het marktaandeel nam toe van 3 naar 5,6 procent.

MG is tot op heden de koploper dit jaar. Dat wist tot en met oktober al dik 250.000 nieuwe auto's te slijten in Europa. MG staat onbedreigd bovenaan, want op de tweede stek staat BYD met ruim 137.000 auto's. Chery (86.000) en Geely (53.000 auto's zonder Volvo) staan daarachter vervolgens weer op ruime afstand van BYD. Over Geely ontstaan er weliswaar regelmatig discussies welke merken wel en niet meegeteld moeten worden. Logischerwijs houdt Dataforce wegens de Zweedse oorsprong en nog altijd grotendeels Zweedse thuisbasis Volvo buiten de Chinese cijfers.

Nederland blijft achter

Als we kijken naar de Nederlandse verkopen tot op heden, dan zien we dat BYD bovenaan staat bij de Chinese merken. Met ruim 3.200 verkochte auto's staat BYD hier op plaats 23. Vorig jaar was BYD het 26e merk hier. Lynk & Co staat hier nu op plek 26, met ruim 2.300 verkochte auto's, gevolgd door Polestar (plek 28, 2.251 auto's) en MG (plaats 29, 2.151 auto's). Al deze merken zagen hun verkopen vergeleken met vorig jaar weliswaar aardig toenemen, maar bij lange na niet verdubbelen. In Nederland gaat de groei van de Chinese merken aanzienlijk minder hard dan op Europees niveau.