Tussentijdse toets keert in januari terug

Met ingang van het nieuwe jaar is het weer mogelijk om een tussentijdse toets voor het halen van een autorijbewijs af te laten nemen. Wel nog alleen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland. De tussentijdse toets werd op 1 april jongstleden afgeschaft.

Het doel van de afschaffing was de lange wachttijden terug te dringen waarmee het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sinds de coronapandemie kampt. De maatregel heeft zijn gewenste effect gehad. In heel Nederland zijn de wachttijden voor een eerste examen structureel onder de 8 weken gebleven. En dat terwijl je in april op sommige locaties nog 10 tot 15 weken moest wachten tot je examen kon doen.

De tussentijdse toets werd voor één jaar lang afgeschaft, maar keert nu in zes provincies vier maanden eerder terug dan aangekondigd. Rijscholen kunnen vanaf 28 november weer een tussentijdse toets reserveren bij het CBR. De tussentijdse toets is een soort proefexamen, waarbij leerlingen alvast kunnen wennen aan de examensituatie. Ook kunnen ze vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen.