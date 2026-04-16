Toyota heeft in het eerste kwartaal dit jaar in Europa veel meer elektrische auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoe dat komt? Er valt meer te kiezen.

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Toyota in Europa maar liefst 85 procent meer elektrische auto's verkocht dan in hetzelfde kwartaal daarvoor. In totaal gaat het om 25.640 elektrische Toyota's. Volgens Toyota komt de groei voornamelijk door de introductie van de C-HR+, Urban Cruiser en de vernieuwde bZ4X. Van de Toyota Urban Cruiser zijn dit jaar 3.701 stuks verkocht. De C-HR+ was in het eerste kwartaal goed voor 3.312 verkochte exemplaren. De Toyota bZ4X schopte het tot 12.432 verkochte auto's. De resterende 6.195 verkochte elektrische Toyota's zijn elektrische versies van modellen als de ProAce Max, ProAce en ProAce City.

In totaal verkocht Toyota in het eerste kwartaal 297.581 auto's in Europa. Dat waren er 0,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Yaris Cross was met bijna 56.000 verkochte exemplaren de populairste Toyota, gevolgd door de Toyota Yaris waarvan 43.964 stuks zijn verkocht. De Toyota Aygo X was goed voor 29.442 verkochte auto's. De Toyota C-HR deed het met bijna 40.000 stuks nog beter.