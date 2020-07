Toyota kondigt nieuwe cross-over aan

Wat van ver komt, is veelal smakelijk en dus komen we ook vandaag weer ver buiten de Nederlandse landsgrenzen uit. De Thaise tak van Toyota laat namelijk weten dat het deze week nog een nagelnieuwe SUV-achtige presenteert.

De Thaise Toyota-tak trekt op 9 juli het doek van een nieuwe SUV, zo laat het merk weten met een afbeelding waar we verder weinig wijzer van worden.

Het is niet heel aannemelijk dat Toyota hint naar de komst van de in april dit jaar voor de onder meer voor Europese markt klaargestoomde Yaris Cross naar de Thaise markt. Die Yaris Cross is namelijk sterk gerelateerd aan de splinternieuwe generatie van de Yaris die volgens Toyota's TNGA-filosofie is ontwikkeld en op het GA-B platform staat (foto 2 en 3). In diverse Zuid-Amerikaanse landen en landen als Thailand verkoopt Toyota ook een Yaris, al is dat een compleet ander model dan Toyota ooit in Europa heeft geleverd. Die Yaris, waar ook een sedan van is (Yaris Ativ) draagt de interne code XP150 en heeft niets te maken met de huidige (XP210) of vorige (XP130) generatie van Toyota's voor de Europese markt bestemde Yaris. Toyota levert sinds eind vorig jaar van de Yaris in Thailand overigens al een opgehoogde versie met zaken als kunststof wielkastranden die als Yaris Cross door het leven gaat (foto 4 en 5):

Heeft Toyota dan een nieuwe, grotere SUV-achtige op de menukaart staan? Volgens Thaise media komt Toyota met een nieuwe hoogpotige die zo'n tien centimeter langer is dan de C-HR, maar wel diens versie van het GA-C-platform overneemt en daarmee dezelfde wielbasis van 2,61 meter krijgt. Die nieuwkomer zou mogelijk Corolla Cross gaan heten. De huidige generatie Corolla wordt in Thailand alleen als sedan verkocht: de Altis.

Of Toyota's nieuwe SUV-achtige ook naar Europa komt, valt nog te bezien. Gezien Toyota's steeds groter wordende focus op cross-overs en SUV-achtigen is niets ondenkbaar. Eerder dit jaar kwam Toyota verrassend uit de hoek door de Highlander naar Nederland (en Europa) te halen, een SUV die een plekje boven de RAV4 krijgt. De nieuwe 'Corolla Cross', als de auto daadwerkelijk zo gaat heten, zou mooi het gat dichten dat zich tussen de C-HR en RAV4 bevindt. Later deze week meer!