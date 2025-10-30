Ga naar de inhoud
'Volgende Toyota Corolla komt ook met brandstofcel'

Joas van Wingerden

De volgende generatie Toyota Corolla lijkt voor ieder wat wils te gaan bieden qua aandrijving. Er zit zelfs een versie met brandstofcel in het vat.

De Toyota Corolla maakt in de nabije toekomst een behoorlijke gedaantewisseling door, als we kijken naar de eerder deze week gepresenteerde Toyota Corolla Concept. Daarbij wordt naar alle waarschijnlijkheid de keuze qua aandrijving ook een stuk breder dan nu het geval is. Er zouden (plug-in) hybride en volledig elektrische aandrijflijnen in het vat zitten. In het geval van die laatste is er ook een rol voor waterstof, zo verneemt Autocar van Toyota.

Logischerwijs komt er een elektrische versie die gewoon via een laadkabel aan stroom komt, maar er is ook een brandstofcel in aantocht. "We ontwikkelen een waterstofversie voor de Corolla," zo tekent Autocar op in gesprek met Mitsumasa Yamagata, hoofd van Toyota's waterstofdivisie. Dat terwijl de Mirai, Toyota's huidige waterstofauto, nou niet bepaald bij bosjes over de toonbank gaat. Volgens hem gaat de acceptatie van waterstof voor personenauto's inderdaad weliswaar traag, maar hij houdt vertrouwen. Vrachtvervoer moet de weg gaan banen: "We denken dat dat een kans voor ons biedt, want als vrachtauto's veel waterstof gaan gebruiken, dan gaat de prijs voor waterstof omlaag." Dan moeten de waterstofstations echter wel geschikt zijn voor vracht- én personenauto's. Volgens Yamagata is dat prima mogelijk, al moeten overheden en energiebedrijven dan wel meewerken.

Toyota Toyota Corolla Elektrische Auto

