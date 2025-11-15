Deze Japanners hadden een diesel van Peugeot

Zoals je nu een elektrische Toyota kunt kopen met een ‘Franse’ aandrijflijn , zo kon je 25 jaar geleden een Toyota Corolla met Franse diesel aanschaffen. Toen de kikkeroog-Corolla een facelift kreeg, hingen de Japanners de bekende 1.9 D van Peugeot in de opgefriste compacte middenklasser. De Corolla is echter niet de enige Japanse auto die met deze motor leverbaar was.

Rond de millenniumwissel was de diesel in opmars. Direct ingespoten turbodiesels, al dan niet met commonrail-inspuiting, stuwden middenklassertjes naar gigantische snelheden en een laag verbruik. Leaserijders blij, wagenparkbeheerders blij! Alleen had Toyota in die jaren even geen geschikte diesel op de plank om de Corolla mee te laten drijven op de dieselgolf. Er zat wel een eigen commonrail D-4D-diesel in de pijplijn, maar die kreeg de Corolla pas in 2001. De oude 2.0D moest worden vervangen vanwege de emissie-eisen waaraan de 72 pk sterke diesel niet meer kon voldoen. Daarom week Toyota tijdelijk uit naar dieselspecialist Peugeot, dat de oude 1.9 D nog wel aan de toen geldende eisen kon laten voldoen. Gelukkig maar, want het blok hing in zo ontzettend veel modellen van het toenmalige PSA, al was ook de HDi-commonrail-diesel al aan zijn opmars begonnen.

Suzuki ook aan de Peugeot diesel!

Een Toyota met een Peugeot-diesel dus, maar er waren nog meer Japanse auto's die je met de 69 pk sterke zelfontbrander kon krijgen. Zo was er een iets sterkere diesel beschikbaar met 75 pk in de Baleno en de Vitara! Dat was een 1.9 D met een zogenaamde soft turbo. Voor het kleine Suzuki ook zeer verklaarbaar dat het zijn toevlucht zocht bij een Europees merk. Diesel was immers alleen in Europa populair.

Andere dieseluitwisselingen

Er was nog een Japanner met een Europese diesel, de Mitsubishi Carisma (eigenlijk een Europese Japanner) kon je als 1.9 TD krijgen, maar in dat geval zat er net als bij de Volvo S40/V40 een diesel van Renault onder de kap. De Space Star, die eveneens bij Nedcar in Born van de band liep, kreeg hem niet meteen, maar mocht later net als de Carisma wel gebruik maken van de nieuwere 1.9-diesel van Renault die commonrail-techniek had, in Mitsubishi-taal de DI-D. Maar wist je dat er ook Duitsers waren met een diesel van Japanse makelij? Dan praten we echter over een decennium eerder. Opels met de 1.5 turbodiesel als de Corsa en de Kadett hadden bijvoorbeeld een Isuzu-motor. Ook latere 1.7-turbodiesels kregen via de GM-connectie een zelfontbrander uit Japan.