Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Toyota Corolla fijngeslepen op detailniveau

Goed kijken

8
Toyota Corolla
Lars Krijgsman

Toyota wil de levensloop van zijn modellen verlengen naar negen jaar. Met de Corolla zet het daarmee al een stap in die richting. De huidige generatie Toyota Corolla is bijna zeven jaar oud, maar weet van geen ophouden. De auto profiteert in de herfst van zijn carrière namelijk nog van een handjevol nieuwigheden.

Vooropgesteld: hier is geen sprake van een facelift. Verwacht dus geen nieuwe koplampen of strakgetrokken bumpers. Wie een Toyota Corolla als GR Sport bestelt, kan voortaan een nieuwe Onyx Grey geheten matte lak op zijn auto krijgen. Storm Grey, een andere grijze lak, is ook een nieuwe toevoeging aan het kleurenpalet.

Toyota past zijn uit herwonnen materialen vervaardigde stof, genaamd Samara, uitgebreider toe in diverse uitvoeringen van de Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports. Het volgens Toyota slijtvaste materiaal kom je onder meer tegen op de achterbank. Voor de afwerking van het stuurwiel en de automaathendel passen de Japanners nu kunstleer toe.

De Toyota Corolla is er in Nederland momenteel als Hybrid 140 en als Hybrid 180. De Toyota Corolla Hatchback kost als Hybrid 140 minimaal €32.995, de Corolla Touring Sports €34.995. Liever de Hybrid 180? Reserveer voor de Hatchback en Touring Sports dan achtereenvolgens bedragen van €40.995 en €42.995.

8 Bekijk reacties
Toyota Toyota Corolla

PRIVATE LEASE Toyota Corolla

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 140 Dynamic *NIEUW*

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 140 Dynamic *NIEUW*

  • 2025
  • 1 km
€ 41.389
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic Limited

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic Limited

  • 2022
  • 59.898 km
€ 24.900
Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic Digi Dash Apple Carplay 100% Dealer Onderhouden

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic Digi Dash Apple Carplay 100% Dealer Onderhouden

  • 2021
  • 111.115 km
€ 20.880

Lees ook

Vergelijkende test
Dubbeltest Skoda Octavia Toyota Corolla 2025

Dubbeltest: de Skoda Octavia Combi en Toyota Corolla TS zijn zo lekker gewoon gebleven

Nieuws
Toyota Corolla In het Wild 1981

Terug naar bescheiden tijden met deze Toyota Corolla Coupé - In het wild

Achtergrond
Facelift Friday: Toyota Corolla

Deze Japanners hadden een diesel van Peugeot

Nieuws
Toyota Corolla Concept

'Volgende Toyota Corolla komt ook met brandstofcel'

Occasiontest
stationwagons c-segment occasions

Lekker praktisch, niet te groot, maximaal 20K: welke gebruikte stationwagon wordt 't?

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.