Toyota-dochter Hino Motors in zee met BYD voor EV's

Hino Motors en BYD Commercial Vehicles gaan samen een alliantie vormen om te werken aan nieuwe, volledig elektrische bedrijfsauto's. Dat maken beide bedrijven in een gezamenlijke verklaring bekend. Het Japanse Hino Motors bestaat al sinds 1942 en is voor het grootste deel in handen van Toyota. Het bouwt momenteel vooral grote tour- en stadsbussen en vrachtauto's. Onder andere de hierboven afgebeelde Hino 155-serie is reeds jaren beschikbaar met een hybride aandrijflijn. Hino is namelijk al sinds jaar en dag bezig met de ontwikkeling en toepassing van deels elektrische aandrijflijnen. Nu is het de bedoeling dat samen met BYD de stap gezet wordt naar volledig elektrische mobiliteit.

Wat dat betreft is BYD een prima partner, want het Chinese bedrijf zet grote stappen op het gebied van elektrische voertuigen. Onder andere haar personenautotak, die ons hier in Europa op den duur de Tang en de Han moet geven, weet in thuisland China enorme successen te boeken met PHEV's en BEV's. Ook rijden er vooral in China al gigantische aantallen volledig elektrische busjes en vrachtauto's van BYD rond. In Nederland kennen we BYD ook al van elektrische stadsbussen (foto 3). Hino Motors is op haar beurt druk bezig met de ontwikkeling van een modulair platform voor volledig elektrische bedrijfsauto's en levert haar bedrijfsauto's en bussen in Azië en de Amerika's, maar ook in onder andere Israël, Rusland en Ierland.