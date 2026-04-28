BYD heeft zijn slechtste kwartaal in ruim drie jaar gerealiseerd. De autofabrikant zag zijn winst en omzet fors dalen nadat er veel auto's met korting verkocht moesten worden.

BYD geeft korting op veel modellen om op die manier te kunnen blijven wedijveren met de concurrentie. Daardoor daalde de nettowinst met 55 procent tot 4,09 miljard yuan, ruim 510 miljoen euro. Dat is de laagste kwartaalwinst in drie jaar en het vierde kwartaal op rij dat het bedrijf een daling noteert. Ook de omzet daalde, met 12 procent, tot 150 miljard yuan.

BYD doet het buiten thuismarkt China nog wel goed. Zo steeg het aantal buitenlandse verkopen met meer dan 50 procent, mede door de stijgende olieprijzen. Over het hele jaar wil het bedrijf 1,5 miljoen auto's buiten China verkopen.

Ook in de Europese Unie lijkt het merk aan populariteit te winnen. Eerder meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA dat er in maart 21.158 BYD-auto's werden verkocht, een stijging van ruim 150 procent.