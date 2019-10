Hino Motors met FlatFormer naar Tokio

Hino Motors is een dochteronderneming van Toyota, een bedrijf dat zich voornamelijk richt op de productie van trucks, bussen en ander zwaar materieel. Tijdens de Tokyo Motor Show presenteert Hino de FlatFormer, een modulair platform dat vooral gebruikt gaat worden voor vrachtvervoer.

De basis is 4,7 meter lang, 1,7 meter breed en 33,5 centimeter dik. In de bodem is een accupakket gemonteerd met een capaciteit van 50 kWh, een unit waaruit een 231 pk elektromotor zijn levenslust put. Die elektromotor drijft niet alleen de grote voorwielen aan, maar ook de vier exemplaren die we aan de achterzijde aantreffen. Het maakt de FlatFormer tot een 6x6. Met de banden is overigens iets bijzonders aan de hand: zowel voor als achter zijn het open exemplaren, die zich zonder hulp van luchtdruk in vorm houden.

Het door een 3D-printer gemaakte platform is volgens Hino Motors zo modulair dat er diverse soorten koetsen op gebouwd kunnen worden. Zelfs onderdelen van het platform zouden te vervangen zijn. Ongetwijfeld horen we tijdens de Tokyo Motor Show meer over het interessante bouwsel.