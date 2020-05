BYD betreedt met Tang de Europese markt

Het Chinese BYD kennen we in Europa vooral van elektrisch aangedreven bussen, maar het merk is klaar voor zijn eerste stap op de Europese personenautomarkt. De Tang is de auto die het spits afbijt.

In thuisland China is BYD al jaren een enorme speler op de automarkt, maar de uitbreiding naar de Europese markt liet nog op zich wachten. Maar dit jaar begint in Noorwegen de levering van de volledig elektrische Tang EV600. De keuze voor Noorwegen is niet gek; in dat land worden elektrische auto's meer omarmd dan waar dan ook in Europa. De statistieken van de Tang beloven veel goeds; deze SUV uit de compacte middenklasse geldt in China al jaren als één van de meest succesvolle EV's op de markt en de eerste generatie van dit model wist er zelfs een paar jaar de koppositie te pakken.

De vorig jaar gefacelifte Tang wordt voor de Europese markt aanvankelijk alleen leverbaar als 600D, dat is de versie met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. De Tang is in die uitvoering goed voor een vermogen van 490 pk, heeft een accupakket van 82,8 kWh aan boord en moet volgens de NEDC-cyclus 520 km kunnen rijden op een volle accu. Snelladen van 30 naar 80 procent moet in een halfuur gepiept zijn. Zoals we dat inmiddels gewend zijn van veel EV's, is ook de Tang lekker rap: van 0-100 km/h is in 4,4 seconde voorbij. Wat de Europese prijs wordt, is nog niet bekend. Bij de introductie in Noorwegen later dit jaar weten we ongetwijfeld meer. Ook hopen we dan meer te weten over een Nederlandse introductie.