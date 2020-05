BYD haalt ook Han EV Sedan naar Europa

Begin deze maand maakte de Chinese gigant Build Your Dreams (BYD) bekend dat het met de volledig elektrische Tang voet aan wal wilde krijgen in Europa. BYD laat het daar niet bij. Het merk gaat in Europa ook een volledig elektrische sedan aan de man brengen.

De Han is een kakelverse sedan die aan de Chinese consument al als een volledig elektrische variant en een plug-in hybride versie is voorgesteld. BYD stelt de elektrische variant nu ook aan Europa voor.

De Han EV meet 4,98 meter in de lengte, is 1,91 meter breed en 1,5 meter hoog. Daarmee is het een behoorlijk slagschip. De auto is daarmee namelijk tien centimeter langer dan de Toyota Camry. De excentriek gelijnde Han EV is in China leverbaar met twee soorten elektrische aandrijflijnen. De eerste is enkel voorwielaangedreven en heeft een 222 pk elektromotor. De voorwielaangedreven variant heeft dezelfde unit op de vooras, maar heeft daarbij ook een exemplaar van 272 pk, dat de achteras aandrijft. Deze vierwielaangedreven variant dendert in slechts 3,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Die krachtigste wordt vooralsnog als enige aandrijflijn vermeld in de voor de Europese markt bestemde Han EV-uitvoeringen. BYD noemt daarbij een actieradius van 605 kilometer, al is deze wel vastgesteld via de in China gebruikelijke maar niet erg nauwkeurige NEDC-methode.

De Han EV lijkt in Europa behoorlijk compleet te worden uitgerust. De sedan heeft een weelderig ogend interieur waarin we niet alleen fraai ogende materialen, maar ook twee digitale schermen tegenkomen waarvan er eentje fungeert als instrumentarium. BYD maakt melding van de komst van DiPilot, zelflerende software die de uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidssystemen op basis van 'ervaringen' aanpast. De Han EV is onder meer voorzien van een noodremsysteem, Forward Collision Warning System, adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie en zelfs met Lane Keeping Assistance. Door deze systemen met elkaar te combineren, kan de Han EV tot op zekere hoogte semi-autonoom zijn gang gaan op één rijstrook. BYD meldt verder dat het model 5G-connectiviteit heeft.

BYD durft zelfs al een geschatte Europese adviesprijs van tussen de € 45.000 en € 55.000 te noemen. Daarmee komt het model wat prijsklasse betreft in het vaarwater van de Tesla Model 3, al is de Han EV een veel grotere auto.

Zoals gezegd is de elektrische SUV Tang de eerste personenauto die BYD naar Europa haalt. Dit type wordt als eerste via het Noorse bedrijf RSA in Noorwegen verkocht, maar komt later ongetwijfeld ook naar andere Europese markten. Waarschijnlijk volgt BYD met deze Han EV dezelfde weg.