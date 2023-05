“Ik heet Theo, mijn vrouw Thea. Onze achternaam is Haverkamp, dus ben ik getrouwd met ‘Vrouw Haverkamp’, naar het iedje van Normaal”, klinkt het olijk. Maar het gaat ons om hun spetterend blauwe MG ZS, een heuse V6! Ja, inderdaad, deze MG ZS stamt nog uit de laatste jaren dat MG als sportieve Rover-tak in een heropleving zat. En de blauwe sportsedan heeft natuurlijk niets te maken met de MG ZS van nu, een elektrische SUV. Theo en Thea gaan er alles aan doen de blauwe 180 pk sterke sportieveling nog heel lang op de weg te houden.

De MG ZS van Theo en Thea

Gekocht voor Houd ik voor mezelf

Houd ik voor mezelf Hoe lang in bezit 14 jaar

14 jaar Hoeveelste eige­naar ben je? Onbekend

Onbekend Gereden kilometers 188.139

188.139 Grootste pluspunt Puike prestaties

Puike prestaties Grootste minpunt Het variabele inlaatspruitstuk

Het variabele inlaatspruitstuk Grootste kostenpost Een grote beurt, incl. distributieriemen

Een grote beurt, incl. distributieriemen Hoe lang houd je hem nog? Zolang wij nog kunnen ­in- en uitstappen!

Wie in de buurt van ­Terwispel (een dorpje ­tussen Drachten en Heerenveen) wel eens een knalblauwe sedan voorbij heeft zien stuiven, weet nú dat dit de trots is van Theo en Thea Haverkamp. En stuiven, dat doet de 62-jarige Theo af en toe. “Ja, soms word ik uitgedaagd. Die spelletjes speel ik zo nu en dan mee.” Theo kocht de auto in 2009 en moest daarvoor helemaal naar Limburg ­rijden. Een bewuste keuze en dat heeft zich uitbetaald. Want nu, veertien jaar en 188.000 kilometer verder, doet de gasgestookte Brit nog immer dienst, alhoewel het in al die jaren soms best kantje boord was of de sedan mocht en kon blijven of niet. “Ik houd van het onalledaagse, heb nooit in normale auto’s gereden. Ik heb een Alfasud Sprint gehad, enkele Sunbeams - die heb ik overigens nog steeds - en ook een Subaru Impreza Plus op lpg.”

MG ZS is vervanger van Subaru Impreza

Omdat die Subaru roestig werd, kwam er een vervanger. “Een MG ZS met gas leek me wel wat. In Limburg vond ik deze. Terug reed ik via de Duitse A31. Bij 210 km/h vond ik het welletjes, maar ik had het idee dat er nog wel meer in zat, ook vanwege de stabiele wegligging bij die hoge snelheid.”

ZS gekocht met 129.000 kilometer

Toen Theo de Brit kocht, was deze acht jaar oud en had 129.000 kilometer ervaring. Alleszins redelijk, maar toch bleek de vierwieler niet foutloos. “Het koppelingspedaal stond erg hoog, een kantelende zuiger zorgde voor een bijgeluid uit de motor, de versnellingsbak jankte licht, bij een noodstop sloeg een achterrem vast en het hemeltje begon los te laten. Veel heb ik zelf kunnen doen, ben van oorsprong automonteur. Grappig is dat ik bij het klussen diverse merken onderdelen tegenkwam, wat gezien de modelhistorie niet zo gek is: Honda, Rover, MG, Land Rover … “

Vernellingsbak uit een schade-ZS

Een half jaar na aankoop begon de koppeling weer kuren te vertonen. Dan maar naar de garage, want ook de versnellingsbak was het janken nog niet verleerd. “Gelukkig had hij een bak liggen van een schade-ZS uit 2004 met slechts 50.000 kilometer ­ervaring. Mijn portemonnee jankte wel, want ik was ineens twee mille lichter!” Het bleek gelukkig een opmaat voor veel rijplezier, maar ook toch regelmatig onderhoud en reparatie.

Variabel inlaatspruitstuk 2.5 V6 bekend zwak punt

Naast standaard slijtagedelen als uitlaat(delen), remblokjes en accu, kwam ook een defecte afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling op Theo’s bord waardoor tevens de auto niet meer startte. Verder werd in 2013 de bestuurdersstoel vernieuwd, omdat de oude doorzakte en het leer ervan scheurde. Het variabele inlaatsysteem (VIS) van de 2.5-V6 staat bekend als zwak punt, omdat olieresten en dergelijke erin terecht kunnen komen. ­Montage van een klein olieopslagtankje is een remedie en dat had onze Fries dan ook snel na aankoop gedaan.

Grote beurt en nieuwe distributie: verkopen of doorrijden?

In 2014 ontstond het dilemma: verkopen of een heel grote beurt laten uitvoeren, want: twee verse distributieriemen waarvan de montage - door het dikke zes­cilinderblok - als lastig bekend stond. Theo ging alle plus- en minpunten af, tikte €1.650 voor de beurt af en ging door. Niet lang daarna: een sissend geluid. “De lpg-vulslang was gescheurd. Bang was ik niet: er zitten twee afsluiters op, dus zodra de slang leeg was, hield de lekkage op.” Vlak vóórdat de 200.000 kilometer werd bereikt, begon de motor koelvloeistof te lekken en tijdens de remtest bij de apk-keuring scheurde een remleiding. Theo monteerde daarna verse achterschokdempers en de MG reed weer top. Als tweede auto kocht Theo er voor de zekerheid een Chrysler PT Cruiser bij. En? “Nou, de PT Cruiser zit beter en is comfor­tabeler. Maar het is geen MG. Die rijdt véél beter.”