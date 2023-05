Omdat diesel steeds duurder werd, deed Joost Aarts in 2010 zijn Citroën Xsara 2.0 HDI weg. Bij een universeel autobedrijf vond hij een ideaal maatje: een vijf jaar oude Fiat Punto 1.2 Active met net geen 73.000 kilometer op de teller. Dertien jaar later staat de teller op bijna 350.000 kilometer. Maar van wegdoen is nog geen sprake. Joost blijft zijn Fiat Punto met benzinemotor voorlopig trouw.

Joost ging aan de slag met de Punto, allereerst voor zijn werk, met elke dag 130 kilometers woonwerkverkeer. Er overheerste na aanschaf een positief gevoel over de Punto. “Ik wilde zuinig rijden en niet te veel onkosten maken, maar zo min mogelijk concessies doen op het gebied van comfort, bedieningsgemak en de grootte van de auto”, vertelt hij. Een plezierig retourtje Berlijn in augustus van dat jaar en de huwelijksreis naar Luxemburg drie maanden later bevestigden de juistheid van Joosts keuze voor de compacte Italiaan. Begin 2011 begon hij echter toch te twijfelen. “In februari werd onze zoon geboren. Nou, als je dan ziet wat er allemaal mee moet als je eens met z’n drieën op pad gaat …”

Toen werd alles anders. Joost kreeg in 2012 een nieuwe baan als quality assurance-adviseur in voedselveiligheid – “Met name groente en fruit” – op slechts vijf minuten van zijn huis in het Limburgse Grubbenvorst!

Joost is van Fiat gaan houden door de Punto

Toen begin 2014 de tweede spruit zich aandiende, leek het lot van de Punto bezegeld. De kilometerstand was inmiddels 172.500, dus in drieënhalf jaar tijd een ton erbij. Maar zie, een behoorlijk aantal jaren later én met een indrukwekkende kilometerstand van 344.500 staat de Punto nog altijd voor het huis. “Een grotere auto betekent meer kosten, terwijl de ruimte uiteindelijk nog steeds voldoet, ook met opgroeiende kinderen van negen en elf jaar. De Punto fungeert nu als volwaardige gezinsauto en wij maken zeker tweemaal per jaar een behoorlijke vakantiereis. Toch kijk ik af en toe wel eens rond, naar een 500X of een Tipo, bijvoorbeeld”, zegt Joost. Dus weer Fiat? “Ja, tot nu toe heb ik heel positieve ervaringen met mijn Punto en dan groeit de liefde voor het merk. Mijn echtgenote rijdt inmiddels ook Fiat – een Panda – nadat ze daarvoor een Hyundai Atos had.”

Ging niet helemaal vlekkeloos met de Fiat Punto

Helemaal vlekkeloos ging het niet met de Punto: een nieuwe aandrijfas rechtsvoor, vier nieuwe bobines (“hij schokte”), een stuk uitlaatpijp plus demper, lekkende achterschokdempers en een kapotte radiateur zorgden naast het reguliere onderhoud toch voor een best lijstje na 150.000 kilometer. Rond de twee ton was de veer linksvoor gebroken. En bij 314.000 kilometer leek Joost in een bord soep te roeren. “Dat was een gekke gewaarwording”, lacht hij. “Stug bleef de pook in de vrij staan. Bij de garage aangekomen bleek een versnellingsbakkabel gebroken, terwijl de andere bijna op breken stond.”

Sinds dat probleem is opgelost, rijdt de Punto weer als vanouds. Of eigenlijk zelfs beter. “Het lijkt wel of hij er met de jaren steeds meer zin in krijgt.”

Als pluspunten roemt Joost de fraaie bruingrijze lak, de goede zit, het prettig schakelen en toch nog steeds het ruimteaanbod. Als minpunten noteert de in Limburg wonende Brabander het ontbreken van cruisecontrol, het gebrek aan krasvastheid van de kunststof materialen en de stabiliteit op de snelweg die ook beter kan. “Het audiosysteem heb ik laten vervangen, er ontbrak een usb-aansluiting en een koppeling met de telefoon was evenmin mogelijk. Nu zit er een Pioneer-systeem in. Bovendien zijn de portieren extra geluidwerend gemaakt met Zealium Base 4. Bandenlawaai – ook een minpunt – is er sindsdien minder.”

Alle landen die de Punto onder zijn wielen heeft gehad, worden door Joost geëerd met een vlagsticker. Vooral de laatste vijf jaar groeit de verzameling hard: Oostenrijk (2017), Groot-Brittannië (2018) en een rondreis door

Slovenië, Tsjechië, Kroatië en Italië (2019). Dit jaar waren Polen en Slowakije aan de beurt, gevolgd door een grote rondreis (circa 4.000 kilometer) door Scandinavië. En dat ging dus allemaal probleemloos, met een tevreden Joost achter het met leer beklede stuur. “Dat stuur vind ik wel het mooiste onderdeel van de auto”, zeg Joost. Kortom, hij blijft zijn Punto nog wel even trouw.