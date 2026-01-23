Ga naar de inhoud
Tesla verslagen door Volkswagen: niet meer de nummer één

Kroon afgestaan aan Volkswagen

Tesla Model Y Standard
Lars Krijgsman

Tesla is verslagen. Het is in Europa niet meer het automerk dat de meeste elektrische auto's verkoopt. Tesla heeft nog wél - en met afstand - de populairste elektrische auto in handen.

Tesla was in Europa lang de absolute nummer één als het om EV-verkopen ging. Dat is het nu niet meer, zo blijkt uit cijfers van Dataforce die Automotive News publiceert. Tesla verkocht in Europa vorig jaar 238.765 auto's. Dat waren er 27 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tesla is verslagen door Volkswagen dat in Europa 274.417 elektrische auto's aan de man wist te brengen. Volkswagen zag zijn EV-verkopen in Europa juist met een heftige 56 procent toenemen. Op plek drie staat BMW met 193.186 geleverde EV's (+15 procent), gevolgd door Skoda en Audi op achtereenvolgens plekken vier en vijf. Skoda leverde dankzij de Elroq maar liefst 117 procent meer elektrische auto's dan een jaar eerder. Audi zag zijn EV-leveringen met 51 procent toenemen.

Hoewel de Tesla Model Y vorig jaar in Europa aanzienlijk minder populair was dan een jaar eerder (-28 procent), zijn er toch nog 151.331 exemplaren verkocht. Daarmee is de Model Y weer de populairste EV van Europa. Op ruime afstand volgt de Skoda Elroq op plek twee met zo'n 94.000 registraties. De Tesla Model 3 deed het vorig jaar bijna 24 procent minder goed dan in 2024, maar eindigt op een respectabele derde plek. In de top 10 komen we met respectievelijk de ID4, ID3 en ID7 drie Volkswagens tegen. Die deden het stuk voor stuk beter dan in 2024. De in Nederland populaire Kia EV3 staat op plek negen. Minstens zo interessant is tot slot het feit dat er in Europa vorig jaar bijna 30 procent meer nieuwe elektrische auto's zijn verkocht dan in 2024.

Top 10 best verkochte elektrische auto's in Europa - 2025

Model20252024%-verschil
1Tesla Model Y151.331210.265-28%
2Skoda Elroq94.10646+204.478%
3Tesla Model 386.261112.967-23,6%
4Renault 5 E-Tech81.51713.097+522,4%
5Volkswagen ID480.12364.729+23,8%
6Volkswagen ID378.66754.467+44,4%
7Volkswagen ID776.36832.192+137,2%
8BMW iX169.81653.272+31,1%
9Kia EV366.8024.960+1.246,8%
10Skoda Enyaq65.78767.331-2,3%
Totaal2.582.5951.990.956+29,7 %
