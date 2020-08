Elon Musk kondigt 'muzikale' Tesla-update aan

Hoewel het natuurlijk heerlijk voor de omgeving is dat elektrische auto's amper geluid maken, kan het bijvoorbeeld bij voetgangers ook gevaarlijk zijn. Je zou in de waan kunnen zijn dat er geen auto in de buurt is en in een onbewaakt moment er zo voor stappen. Beter opletten helpt al, maar steeds meer EV's maken ook al geluid via externe speakers om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Zo ook Tesla's, die bijvoorbeeld een opvallende ruis/toon kunnen uitstoten om zich te laten horen.

Eerlijk is eerlijk, dat is vooral een opmerkelijk en enigszins irritant geluid, maar het werkt wel. Om het allemaal wat leuker te maken, laat Tesla-topman Elon Musk zich van z'n humoristische kant zien. Op Twitter kondigt hij aan dat er een update beschikbaar wordt, waarmee Tesla's muziek kunnen afspelen via het Pedestrian Warning System. Volgens Musk gaat het om 'Snake Jazz' en 'Polynesische liftmuziek'. Dat eerste is bekend van de comedyserie 'Rick and Morty' en is hoogst irritant, maar ook de liftmuziek lijkt ons iets waar je liever niet constant naar luistert. Als het de aandacht maar trekt in ieder geval!