Tesla: 'Normalere Cybertruck als men dit niks vindt'

Eind november liet niemand minder dan Tesla-topman Elon Musk de nieuwste creatie van zijn bedrijf zien: de Cybertruck. Een behoorlijk spraakmakend vormgegeven pick-up die zo uit een sciencefictionfilm lijkt te komen. Je houdt ervan, of je vindt het vreselijk. Volgens Tesla-CEO Elon Musk heeft Tesla zich niks van de bestaande markt aangetrokken toen het de Cybertruck ontwikkelde: "We hebben gewoon een auto gemaakt waarvan wij denken dat-ie geweldig is en er super raar uitziet. Ik wilde gewoon een futuristische gevechtstank die zo uit Blade Runner of Aliens lijkt te komen, maar ook heel inzetbaar is," aldus Musk volgens Automotive News.

Hoewel Musk er vertrouwen in heeft dat de Cybertruck een succes kan worden, is er wel een vangnet. Met een dergelijke aanpak kun je immers ook onderuit gaan. "Ik ben niet zo bezorgd, want als niemand een vreemd uitziende pick-up wil kopen, is dat geen probleem. (...) we kunnen ook gewoon een 'kopie-truck' maken," aldus de 49-jarige CEO, die illustreert dat de bestaande pick-ups van de concurrentie toch al allemaal op elkaar lijken. "Dat is de strategie waarop we terug kunnen vallen."

De Cybertruck moet eind 2021 op de Amerikaanse markt komen. De achterwielaangedreven basisversie moet zo'n 400 km op één lading kunnen rijden. De middelste variant met vierwielaandrijving en twee motoren 480 km. De topversie komt een ruime 800 km ver op één acculading. De Cybertruck moet als die variant maar liefst 6.350 kilo kunnen meetrekken achter zich en in pakweg 3 seconden naar 100 km/h schieten. De middelste variant trekt 4,5 ton, de instapper 3,5 ton. In de VS gaat de Cybertruck minimaal rond de 40.000 dollar kosten.