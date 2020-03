Tesla start levering Model Y en maakt meer bekend

Précies een jaar na de onthulling van de Model Y is Tesla gestart met de levering van de compacte SUV. In Nederland moeten we nog even geduld hebben, maar door de aangevangen levering is er wel meer bekend geworden over de Model Y.

Met gepaste trots stuurt Tesla een video de wereld in om aan te kondigen dat de Amerikaanse levering van de Model Y is begonnen. In flitsende beelden schieten we van Tesla’s gigafabriek naar de openbare weg, een bospad en een bevroren meer. Om het maar duidelijk te maken: Tesla is er klaar voor!

Aangezien klanten hun nieuwe Model Y krijgen, is de handleiding van de elektrische SUV ook openbaar gemaakt. Dat 225 pagina tellende document is ook voor ons interessant, want nu komen we een stuk meer over de auto te weten. Zo was het tot op heden bijvoorbeeld nog onbekend hoe groot hij precies was. Een schema in het document biedt uitkomst. De koets meet een lengte van 4,75 m, heeft een wielbasis van 2,89 m en is 1,92 m breed (zonder spiegels). In de hoogte komt de meetlat tot 1,62 m. Op de achterbank is de beenruimte precies 1,00 m lang. In de achterbak kan 1,9 kubieke meter aan bagageruimte worden gevuld.

Parkeren we de Model Y naast de Model 3, dan weten we na een jaar wachten ‘eindelijk’ hoe groot het verschil tussen de broertjes is. De Model 3 is 4,69 m lang en heeft een vrijwel even lange wielbasis van 2,86 m. Het grootste verschil zit hem uiteraard in de hoogte: de Model 3 is 1,44 m hoog. In de breedte levert de Model 3 8 cm in. In vergelijking met de grotere Model X is de Model Y 29 cm korter en 6 cm lager.

Vooralsnog komt de Model Y als Long Range en als Performance naar ons land. Die eerste reikt tot 505 km (WLTP), de Performance 25 km minder ver. De Performance krijgt wel een hogere top van 241 km/h en heeft slechts 3,7 seconden nodig om vanuit stilstand op de 100 km/h te komen. De Long Range doet daar 5,1 seconden over en kan niet harder dan 217 km/h. Prijzen beginnen bij € 64.000 en €7 0.000. In 2022 begint Tesla naar eigen zeggen met de productie van de goedkopere Standard Range. De eerste Models Y moeten begin 2021 naar ons land komen.