In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een rode occasion in ons occasion- en klassiekeraanbod valt sowieso al op en als het dan ook nog een Volkswagen Corrado is, dan heb je ons! Maar het is niet alleen de rode lak die de aandacht trekt: 439.000 kilometer als tellerstand voor deze origineel Nederlandse Corrado 2.0 16V. Het is inderdaad geen exemplaar met de fantastische VR6-motor of de bijzondere G60, maar toch lichten we hem er graag even voor je uit.

De Corrado in de keur flashrood ging op 16 juni 1992 op kenteken. Of de toenmalige koper deze lichtmetalen wielen toen ook al uitzocht weten we niet, we kunnen ze echter niet plaatsen als exemplaren die in de brochure stonden. Boeit verder niet, aan een paar mooie lichtmetalen Volkswagen-wielen die je in die tijd onder Corrado’s zag valt heus wel te komen. Bijvoorbeeld het Sebring-design, waarmee de vroege G60’s geleverd werden.

Goed, de Corrado, we zullen even je geheugen opfrissen. Dat was de als opvolger van de Scirocco bedoelde coupé op basis van de Volkswagen Golf II, maar hij had ook al elementen van de Passat die in hetzelfde jaar op de markt kwam. We praten dan over 1988. Zo is het dashboard bijna hetzelfde. Die Scirocco opvolgen gebeurde overigens niet helemaal, want die is nog tot 1992 gebouwd, waarmee hij nog lang net als de Corrado bij bouwer Karmann van de band liep.

De eerste Corrado’s waren altijd een G60, de 1.8 met spiraalvormige compressor van 160 pk debuteerde in de Corrado. Vanaf 1991 werd het aanbod uitgebreid. Er kwamen een 2.0 8V met 115 pk, deze 2.0 16V met 136 pk en topper was de 2.9 VR6 met 190 pk. De G60 bleef niet tot het einde in het gamma.

Maar genoeg algemeens over de Corrado, even de focus op dit exemplaar. Het ziet er werkelijk nog uit om door een ringetje te halen. De wangen van de stoelen zien er zelfs nog goed uit, wat erop duidt dat de vier eigenaren tot nu toe echt heel zuinig zijn omgesprongen met hun fraaie coupé. De aanbieder meldt dat er bij 435.000 kilometer een nieuwe distributieriem omgegaan is en dat het uitlaatsysteem recent vervangen is.

De achterspoiler die bij hogere snelheden automatisch omhoog komt staat op de foto’s omhoog, je kunt die ook handmatig bedienen. Zal dus nog wel werken! Het was samen met de G-lader een van de attracties toen de Corrado op de markt kwam. Valt er met de 2.0 16V-krachtbron nog wat te beleven? Hij levert 136 pk, terwijl dezelfde motor in de Golf III GTI 16V 150 pk levert. De Corrado komt er in elk geval vlot mee vooruit, met een 0-100-sprint van 9,3 seconden en door de voor die tijd goede stroomlijn ligt de topsnelheid op een nette 210 km/h.

Een Corrado was nieuw erg duur, een succes werd het nooit. Er zijn er tot in 1995 ruim 97.000 van gebouwd. Tegenwoordig betaal je voor de auto die voor veel veertigers en vijftigers van nu een jeugdheld is, best stevige bedragen. Daarom vraagt de aanbieder ook bijna €14.000 voor deze auto met zijn bizar hoge kilometerstand. En dan is het niet eens een G60 of VR6! Maar wie het aandurft moet na de aanschaf maar contact opnemen met ons, want een Corrado met bijna 4,5 ton op de klok verwelkomen we graag voor de rubriek Klokje Rond!