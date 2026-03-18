In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met het zonnetje van vandaag krijg je misschien al wel helemaal de lente in je bol. Wij in elk geval wel en daarom schotelen we je een leuke cabriolet voor.

Misschien vind je het wel onbegrijpelijk, maar de cabriolet verdwijnt in rap tempo uit het Nederlandse straatbeeld. RDC becijfert dat er in drie jaar tijd bijna 10.000 cabriolets van de Nederlandse wegen verdwenen zijn. Gelukkig zijn er nog altijd heel wat tweedehands te koop en we besloten om eens een leuke uit dat aanbod op te vissen voor wie voor niet al te veel geld toch gewoon nog een cabriolet wil rijden. Dan komen we uit bij één van de populairste cabrio's van zijn tijd: de Peugeot 306 Cabriolet.

Hoewel zijn kleine en jongere broertje Peugeot 206 CC uiteindelijk in nog groteren getale op de Nederlandse wegen verscheen, zou dit toch eerder onze keuze zijn. Hij is wat betrouwbaarder en dankzij de tekenkunsten van Pininfarina ligt hij ook wat lekkerder op het netvlies, toch? Dit exemplaar staat er bovendien leuk bij qua kleurstelling en wielen. Een vrij tijdloze combinatie zo, al hebben we het hier toch over een auto die alweer 27 kaarsjes uitblaast dit jaar.

Voor zijn leeftijd heeft de 306 overigens een bijzonder knappe kilometerstand van net geen ton. Dat valt alles mee. Die kilometerstand is NAP gecheckt, dus dat is fijn. Hij heeft ook een 1.8 die pittig zat is. Eigenlijk is het allemaal prachtig, of toch niet? Nou, de vraagprijs van net geen drie mille is betrekkelijk mild en dat heeft waarschijnlijk te maken met de optische staat van de auto. Die lijkt op de foto's nog best aardig, maar de aanbieder waarschuwt alvast dat daar wat werk aan zit. Toch lijkt het ons al met al een kijkje waard.