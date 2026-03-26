Geloof of het niet, maar het lijkt erop dat er nog maar zo'n twaalf Fiats Marea Weekend op de weg zijn in Nederland. Dit is mogelijk de mooiste en hij kan ook nog van jou worden.

Er zijn van die auto's die je misschien nog steeds niet echt een tweede blik waard vindt, omdat ze ooit heel normaal waren, maar die stiekem een stuk specialer zijn dan het lijkt. De Fiat Marea Weekend (en zeker ook de sedan) is er zo eentje. Je zag 'm indertijd best veel in Nederland, maar het blijkt een inmiddels vrijwel uitgestorven model te zijn in ons land. Volgens onze gegevens zijn er nog maar twaalf Marea's Weekend met een geldige apk in ons land. De Marea sedan is nóg zeldzamer, met nog zes exemplaren met apk.

Extra leuk dat er nu dus eentje te koop staat voor een niet al te gekke prijs én met een schappelijke kilometerstand. Hij oogt ook nog eens heel netjes voor zijn leeftijd. Hier en daar kan het kunststof een opfrisser gebruiken, maar dat mag verder geen naam hebben. Vooral in het interieur zien we de sporen (of beter gezegd; een gebrek aan sporen) van een rustig bestaan. De origineel Nederlandse Marea heeft immers ook pas één particuliere eigenaar gehad.

Het gaat hier om een Fiat Marea Weekend met de 104 pk sterke 1.6 zestienklepper. Daarmee was het de mildst gemotoriseerde 'Bravo station' van dat moment, maar hij had al wel diverse elektronische gemakken. Zo zit er automatische airconditioning in, knoppen op het stuur, elektrisch bedienbare ramen (voor) en zijspiegels en een cd-wisselaar. Aan die laatste heb je nu niet meteen zoveel meer, maar indertijd was je er heel blij mee. De vorige eigenaar legde hier in 1999 omgerekend zo'n 20 mille voor neer, nu hangt er een vraagprijs van €2.450 aan.

