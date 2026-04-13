In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Mercedes-Benz SLK bestaat dertig jaar en wat is nou een leukere manier om dat te vieren dan met de aanschaf van een SLK? Dit exemplaar zou jou als het goed is behoorlijk moeten kunnen verwennen.

Vanaf de jaren 90 pakten cabriolets met stalen klapdaken een flink aandeel van de cabrioletmarkt en daar had de Mercedes-Benz SLK een niet te onderschatten aandeel in. Het werd een voor een cabriolet populair model en ook hier in Nederland gingen er jaren achter mekaar honderden nieuw op kenteken. De wereld zag er toen nog heel anders uit dan nu. Voor wie de cabrioliefde nog niet heeft laten varen, is de SLK nog altijd een interessante auto. Tegenwoordig ben je alleen natuurlijk wel op gebruikte exemplaren aangewezen als je er eentje voor de deur wilt zetten. Gelukkig is het aanbod riant en zitten er meer tussen dan alleen maar zilvergrijze 200's.

Wat te denken van deze 230 Kompressor met AMG-aankleding, bijvoorbeeld? Dit was destijds echt een flitsend uitgevoerde SLK en nog steeds oogt het model redelijk tijdeloos zo. Daar helpen de Lorinser-wielen ook een handje bij, al moeten die natuurlijk wel net je smaak zijn. De Originalpolizei zou deze SLK wellicht daarom mijden. Tegelijkertijd is er ook een goede reden om juist wel voor deze Mercedes-Benz SLK te gaan. Hij heeft volgens de kentekengegevens pas twee particuliere eigenaren gehad, heeft pas 117.000 km achter de rug en lijkt er knap bij te staan. De prijs is daar ook naar: €10.995 wordt ervoor gevraagd. Er zijn genoeg goedkopere eerste SLK's te vinden, mocht je dit toch te gortig vinden.

Als je toch voor dit exemplaar gaat, dan word je deze lente en zomer op heerlijke ritjes getrakteerd met een 193 pk sterke 2.3 vierpitter voor je neus. Die zou goed moeten zijn voor een 0 naar 100 km/h-sprint in 7,3 seconden en een topsnelheid van 223 km/h. Ook vandaag de dag zijn dat nog prestaties waar je mee aan kunt komen. En het mooie van zo'n SLK is natuurlijk dat je binnen de kortste keren droog zit als er een buitje komt en dankzij het stalen klapdak je dan het idee hebt dat je in een coupé rijdt.

Mercedes-Benz SLK (1996-2020)

We leerden de Mercedes-Benz SLK in april 1996 kennen op de autobeurs in Turijn. De Sportlich Leicht Kurz luidde een opvallende uitbreiding van het modellenaanbod in bij Mercedes-Benz, dat tot dan toe alleen de SL had als speciaal open model. De SLK was duidelijk een klein broertje van de toenmalige SL, maar uiteraard met bijbehorende bescheidener prestaties. Toch kon ook de SLK behoorlijk pittig zijn, zo bleek vooral met de komst van de SLK 32 AMG. Die kreeg een tot maar liefst 350 pk opgeschroefde versie van de 3.2 V6 die je in de SLK 320 kon krijgen. Die bleef vanzelfsprekend wel een stuk zeldzamer, met maar zo'n 4.300 stuks terwijl de hele eerste SLK op dik 311.000 exemplaren uitkwam.

De R170 droeg in 2004 het stokje over aan de tweede SLK, die met zijn SLR-achtige neusje een stuk agressiever voor de dag kwam. Dat heftiger uiterlijk maakte hij zeker als SLK 55 AMG ook wel waar, want daarbij wist Mercedes nota bene een een V8 in de SLK te lepelen. Zeker de Black Series-versie daarvan was ronduit gestoord voor SLK-begrippen. De evolutie van de SLK tot een alsmaar sportiever model kwam zestien jaar geleden duidelijk tot uiting in de laatste generatie, de R172. Die was van meet af aan zelfs als instapper al haast zo sterk als de SLK die we hier voor ons hebben. Ook daar kwam weer een AMG-versie van, nu met een 422 pk sterke 5.5 V8 in de neus. Bij de facelift werd de laatste SLK omgedoopt tot SLC en ging de AMG-versie over op een 3.0 V6. Een stapje terug dus en het begin van het einde voor het model. In 2020 viel het doek en een opvolger lijkt er niet meer te komen.