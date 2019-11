'Strooizout bevat te veel schadelijke stoffen'

In strooizout zitten te veel schadelijke chemische stoffen. Als het zout om die reden komende winter niet mag worden gebruikt, komt het bestrijden van de gladheid op de wegen in gevaar, waarschuwt leverancier De Nederlandse Zoutbank.

"Uit een eerste analyse is gebleken dat er te veel schadelijke stoffen in strooizout zitten. Er zijn te hoge PFAS-waarden gemeten, maar we willen graag een second opinion. Later deze week krijgen we duidelijkheid over die resultaten", zegt directeur Ardin Bos in een interview met De Telegraaf.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Ze komen van nature niet in het milieu voor maar zijn door mensen gemaakt en uiteindelijk terechtgekomen in het oppervlaktewater, in de bodem en in bagger, legt gezondheidsinstituut RIVM uit.

"Het meeste gebruiken we steenzout, dat via mijnbouw uit de grond komt. Dat importeren we uit diverse Europese landen en bijvoorbeeld uit Marokko", aldus Bos. "Daarnaast leveren we schoner zeezout en vacuümzout, maar dat is niet genoeg voorradig." Grond waar PFAS in zit mag niet meer zomaar vervoerd worden omdat die schadelijk is voor natuur en milieu. Volgens Bos moet de norm omlaag, net als bij de stikstofuitstoot zoals actiegroep Grond in Verzet wil. "De normen moeten soepeler, anders gebeurt er niks meer in het land."

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de Nederlandse snelwegen, wacht nog op de uitslag van de analyses van het strooizout. Volgens de zoutbank komt jaarlijks zo'n 200.000 ton strooizout op de Nederlandse wegen terecht.

Het kabinet maakt zich geen zorgen over een mogelijk teveel aan schadelijke chemische stoffen in strooizout. "Dat wordt opgelost. Het is geen probleem", zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).