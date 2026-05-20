Vaarwel V8. De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deur Coupé is voortaan volledig elektrisch, met vermogens tot 1.169 pk. De vierzits sportwagen is de eerste op basis van de AMG.EA (AMG’s elektrische architectuur) en de civiele versie van de Concept AMG GT XX. Met een lengte van 5,1 meter is de nieuwe GT 4-Deur Coupé een flinke jongen. Maar hij is slechts 1,41 m hoog en daarmee vier centimeter lager dan zijn voorganger. En toch, hoewel er een accupakket onder de vloer zit, heb je zowel voor- als achterin genoeg hoofdruimte. Bagage kun je kwijt in een goed toegankelijke 415 liter grote kofferbak en in een 41 liter frunk. Klinkt als de ideale gezinsauto.

Actieve aerodynamica

Om een lage luchtweerstand en maximale neerwaartse druk te creëren hebben de AMG-ingenieurs de hele aerodynamische trukendoos opengetrokken. De vierdeurs coupé heeft een frontaaloppervlak van slechts 2,44 m2 en een de cw-waarde van 0,22. Onder de auto dragen twee actieve elementen bij aan een optimaal venturi-effect. De in de venturi ontstane lage luchtdrukzone zuigt de auto als het ware naar het asfalt. Het voorste element komt in actie bij 120 km/h, het achterste bij 140 km/h. De spoiler op de achterklep beweegt niet alleen snelheidsafhankelijk maar ook acceleratie-afhankelijk. Vanaf 80 km/h kan de spoiler verschillende standen innemen, om de rijstabiliteit te verhogen (hij staat dan steil omhoog) of de luchtweerstand te verlagen.

Raumlenkerachsen 2.0

Voor maximale stijfheid en (bocht)stabiliteit bestaat de wielophanging zowel voor als achter uit een multilink constructie (of zoals ze in Duitsland zo mooi zeggen: raumlenkerachsen). Om de onafgeveerde massa zo laag mogelijk te houden zijn de draagarmen (behalve de spoorstangen) aan de voorkant van aluminium. Achter zijn overigens stalen draagarmen toegepast. De multilink-constructie is zo opgezet dat bij lastwisseling de wielgeometrie slechts in zeer beperkte mate wordt beïnvloed. Verder heeft de GT 4-Deur Coupé een doorontwikkelde versie van AMG’s Active Ride Control wat bestaat uit luchtvering, instelbare schokdempers (zowel de in – als de uitgaande slag) en een semi-actief hydraulisch stabilisatiesysteem in plaats van conventionele torsiestabilisatoren. Hierbij is er een hydraulische verbinding tussen links en rechts (net als vroeger bij het befaamde Hydrolastic-systeem van British Leyland). Alles draait om grip en stabiliteit.

Hoe snel is de AMG GT 4-Deur Coupé?

De Mercedes-AMG GT 4-Deur Coupé heeft vierwielaandrijving, verzorgd door drie axiale fluxmotoren (één voor, twee achter). Die platte e-motoren pieken samen bij 1.169 pk en 2.000 Nm. Hiermee is de vierzitter goed voor een sprint van nul naar 100 km/h in 2,1 seconden. En 4,3 seconden later staat de snelheidsmeter op 200, althans met de GT 63. Daarmee overklast de AMG GT 4-Deurs Coupé die andere elektrische vierzitter uit Stuttgart nipt. De Porsche Taycan Turbo GT, die met zijn 1.034 pk drie tienden meer nodog heeft om de 100 aan te tikken. Er komt ook een iets mildere versie, de GT 55 met 816 pk en 1.800 Nm. Mild is duidelijk relatief, want de sprint naar 100 doet de GT 55 in 2,5 tellen. Voor beide versies is de topsnelheid begrensd op 300 km/h. Alles draait om snelheid, zo ook het laden. Dankzij 800-volt techniek gaat dat met 600 kW DC. Het 106 kWh accupakket – met direct door vloeistof gekoelde cilindervormige cellen – is goed voor een actieradius tot 700 km.

Virtueel verlengde wielbasis

Uiteraard is het speelelement niet vergeten, AMG heeft een naam hoog te houden. De auto kent zeven standaard rijmodi. Daarnaast kun je met behulp van de virtuele AMG Race Engineer heel veel zelf instellen, niet alleen in negen stappen de gaspedaalrespons of de slip van de banden maar ook in welke mate de auto om zijn hoogte-as mag draaien. Het gaat daarbij niet alleen om onder- en overstuur maar (dankzij torquevectoring) ook of de GT zich gedraagt als een auto met een nerveuze korte of juist stabielere langere wielbasis. Digitaal worden de grenzen van de hardware een flink stuk opgerekt. En voor wie maar moeilijk afscheid kan nemen van de V8: in de stand AMG Force Sport+ klinkt via de speakers de brul van de achtcilinder, simuleren de motoren de schakelstappen van een negentrapsversnellingsbak en als kers op de taart zorgt een aantal vibratiesimulatoren dat de trillingen voelt als die van een echte V8. Alle zintuigen worden bediend.