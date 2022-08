Nio ET7: Chinese concurrent Tesla Model S dit jaar in Nederland

Het ambitieuze Nio maakt dit jaar nog de oversteek naar Europa. Nu is ook bekend met welk model Nio voet op Nederlandse wal zet: de ET7. De Nio ET7 is op papier in elk opzicht een behoorlijk interessante auto.

In relatief korte tijd heeft Nio zich weten te ontpoppen tot een serieuze autofabrikant. Vooralsnog vooral in thuisland China, maar het bedrijf wil niets liever dan ook zijn tanden zetten in de Europese markt. Dat gaat nog dit jaar gebeuren. Dit jaar nog levert Nio zijn eerste modellen af in Nederland, en dat is niet bepaald de minste.

Nio?

Even een snelle terugblik. Nio werd in 2014 officieel opgericht en introduceerde met de EP9 zijn eerste auto. De EP9 was een elektrische supercar en dus een echt nicheproduct. Inmiddels bestaat het puur elektrische portfolio van Nio uit de in 2017 gepresenteerde ES8, de een jaar later verschenen ES6, de in 2020 onthulde EC6 en de nog kakelverse ET5 en ET7. Op termijn komt daar ook nog eens deze ES7 en een kleinere cross-over bij. De ET7 is de eerste auto van Nio die naar Europa komt en dat is direct het hoogst gepositioneerde lage model van Nio.

Nio ET7

De Nio ET7 is namelijk geen elektrische SUV of cross-over, maar een lel van een elektrische sedan waarmee Nio onder meer de Tesla Model S het leven zuur wil maken. De Nio ET7 is met zijn lengte van 5,01 meter enkele centimeters langer dan zijn grote Amerikaanse rivaal. De wielbasis van de ET7 bedraagt maar liefst 3,06 meter. In China is hij verkrijgbaar met accupakketten van 70 kWh, 100 kWh en 150 kWh. Nio geeft voor de variant met 150-kWh accu een enorme actieradius op van 1.000 kilometer, al is dat gemeten via de niet met de WLTP-methode te vergelijken CLTC-testcyclus.

Ongeacht het gekozen accupakket heeft de Nio ET7 een 245 pk sterke elektromotor voor en een elektrohart van 408 pk achter. Het systeemvermogen bedraagt 653 pk en 850 Nm. De Nio ET7 dendert in zijn sterkste vorm in 3,8 tellen naar de 100 km/h en zit - in ieder geval in China - standaard behoorlijk goed in zijn spullen. De ET7 heeft adaptieve luchtvering, adaptieve dempers, Brembo-remmerij, een groot verticaal georiënteerd 12,8 inch infotainmentscherm, een digitaal 10,2-inch instrumentarium, een glazen panoramadak en soft close-portieren met erin verzonken handgrepen. Ook standaard: een elektrisch bedienbare achterklep, semi-autonome rijsystemen met 33 sensoren en een digitale assistent aan boord. Zelfs veertienvoudig elektrisch te verstellen, verwarmen en te ventileren massagestoelen voorin zijn standaard en zelfs achterin zit je op een geventileerde en verwarmbare achterbank met massagefunctie. Passagiers achterin kunnen diverse instellingen kiezen via een 6,6-inch metend schermpje.

Nio slaat de orderboeken van de ET7 dit jaar nog open in Nederland en zegt ook dat de eerste exemplaren dit jaar worden geleverd. Een Nederlandse prijs hebben we nog niet. In China kost de Nio ET7 omgerekend minimaal €66.780. Nio introduceert de ET7 straks eveneens in Noorwegen, Duitsland, Denemarken en Zweden. In Noorwegen verkoopt Nio al de ES8. Waarschijnlijk haalt Nio later ook een of meerdere elektrische SUV's en de ET5 - een concurrent van de Tesla Model 3 - naar ons land.