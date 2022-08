Xpeng G9: meer details én interieur van elektro-SUV

De G9 is een voor de Europese markt interessante elektrische SUV van Xpeng. Het heeft er alle schijn van dat de Xpeng G9 ook naar Nederland komt en dus is de nieuwe informatie die Xpeng nu over zijn elektrische SUV heeft vrijgegeven behoorlijk interessant.

Xpeng haalt de elektrische P5 naar Nederland, maar het Chinese merk houdt het niet bij die enkele elektrische sedan. Hoewel de Europese uitbreidingsdrift nog niet op rolletjes loopt, is Xpeng van plan om de grotere P7 erna naar ons continent te halen. Die twee lage EV's krijgen in China in ieder geval gezelschap van de G9, een elektrische SUV die mogelijk ook naar Europa komt. Xpeng gaf immers aan dat het bij de ontwikkeling van de G9 al rekening hield met export naar andere markten. Daarnaast kon AutoWeek onlangs melden dat Xpeng het ontwerp van de G9 ook in Europa had geregistreerd. Nu kunnen we je meer vertellen over de Xpeng G9.

Tot op heden lieten de Chinezen alleen een handjevol exterieurfoto's van de G9 vrij, maar hoe groot de SUV zou worden was nog onduidelijk. De Xpeng G9 werd geïntroduceerd als een SUV met zeven zitplaatsen en dus met drie zitrijen. Dat hij 4,89 meter lang is dan ook niet heel verrassend. Met die lengte is de SUV vergelijkbaar met de BMW iX (4,95 meter). De minimaal 2,2 ton wegende Xpeng G9 heeft een wielbasis van op enkele mm's na drie meter. De krachtigste variant heeft twee samen 551 pk en 717 Nm sterke elektromotoren en jaagt in 3 tellen naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 180 km/h. Daaronder komt een minder heftige uitvoering met een enkele elektromotor van 310 pk op de achteras.

Beide versies hebben een 96 kWh accu waarmee de G9 volgens de Chinese meetcyclus 650 tot 702 kilometer ver komt. Dat is wellicht wat ambitieus, nog even afwachten wat de WLTP-waardes worden dus. De Xpeng G9 kan dankzij 800 volt boordspanning behoorlijk rap bijladen. De SUV, die zijn platform deelt met de P7, kan in 5 minuten voor 200 kilometer bijladen.

Dan het interieur, want dat zien we voor het eerst. Xpeng schermt ogenschijnlijk graag met schermen en hangt niet één, niet twee, maar drie schermen op het dashboard. We zien twee naast elkaar geplaatste 15-inch displays die in staat zijn om net als '3D-televisies' hun informatie op ruimtelijke wijze weer te geven. Achter het stuurwiel zit een kleiner digitaal instrumentarium. Fysieke knoppen zijn er nauwelijks. De rest van het interieur oogt dankzij uitgebreide lederen bekleding luxueus. De uitrusting is dat ook. Zo komt de G9 op de markt met geventileerde en verwarmbare voorstoelen met massagefunctie. Zelfs de achterbank(en) zijn met een massagefunctie uit te rusten. Verder is er een uitgebreid audiosysteem met 28 (!) luidsprekers verkrijgbaar.