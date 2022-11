Parallel aan de steeds groter wordende vloot nieuwe elektrische modellen waarmee de Europese en ook Nederlandse automarkt jaarlijks wordt overspoeld neemt het aantal auto's van Chinese makelij toe. Over of dat een goede zaak is, zijn de meningen verdeeld. Hoog tijd voor de volgende stelling: 'Chinese auto's moeten duurder worden'.

In de relatief recente autogeschiedenis hebben meerdere Chinese merken geprobeerd de harten van de Europese klanten voor zich te winnen. We noemen merken als Landwind en Brilliance die hun waren naar Europa brachten. Dergelijke avonturen strandden geregeld, meer dan eens door belabberde NCAP-testresultaten of algeheel slechte bouwkwaliteit. De tijd dat de lucht van weekmakers je in auto's van Chinese makelij omringde ligt in ieder geval ver achter ons. Althans, als we het hebben over de producten van fabrikanten als Nio en talloze andere Chinese merken die momenteel hard werken aan het optuigen van een Europees imperium.

En dat zijn er nogal wat. Waar MG enkele jaren geleden een van de weinige écht Chinese merken in Nederland was, zijn we tegenwoordig bekend met namen als Seres, Xpeng, Nio, Aiways, BYD, Byton, Ora, Wey, JAC en Hongqi. Stuk voor stuk Chinese bedrijven die nu of op afzienbare termijn hun automobiele waren in Europa en Nederland uitstallen. Daar komt bij dat ook traditioneel Europese merken als Volvo en zelfs Lotus een Chinese eigenaar hebben. Dan hebben we het over gigant Geely, een bedrijf dat ook hier bekende merken als Lynk & Co, Polestar en het volgend jaar naar Europa te komen Zeekr in handen heeft.

Marktonderzoeker PwC voorspelde onlangs dat het aantal in China gebouwde auto's dat naar Europa komt in 2025 op jaarbasis al op 800.000 stuks komt te liggen. Is dat een goede, of een slechte zaak? Auto's van Chinese merken bieden geregeld veel spullen voor een relatief aantrekkelijke prijs, maar tegenstanders van de 'Chinese stekkerinvasie' kan dat worst wezen. We lezen onder nieuwsartikelen geregeld geopolitieke argumenten om de Chinese auto niet met open armen te ontvangen. Die gaan van het beschermen van de Europese productie tot het niet willen stimuleren van de Chinese economie tot vrees voor risico's op het gebied van privacy.

Wat is een Chinese auto?

De vraag wat 'een Chinese auto' is, is ook niet helemaal eenduidig te beantwoorden. Gezien de Chinese eigenaar van Volvo zou je dat merk als Chinees kunnen bestempelen. Maar waar schaar je Smart onder, dat voor de helft in handen van het Chinese Geely is, maar waarvan Daimler de andere helft in handen heeft? En is een in China geproduceerde auto van een niet-Chinees merk als Tesla een Chinese auto? Ook hierover valt in het geval van protectionistische maatregelen nog een stevig ei te leggen. Daarnaast is er natuurlijk de vraag hoe je Chinese auto's voor de Europese consument minder aantrekkelijk maakt.

In een eerdere enquête op AutoWeek.nl legden de volgende stelling voor: 'Mijn volgende auto wordt een Chinese auto'. Daar reageerden 3.439 van jullie op. 25 procent van jullie gaf 'ik ben geen voorstander van producten uit China' als een van de redenen om geen Chinese auto aan te schaffen. 20 procent gaf ook 'ik vertrouw Chinese auto's niet (betrouwbaarheid/privacy) als een van de redenen om de Chinese EV te laten voor wat het is.

Je voelt het al, we zijn benieuwd naar jullie meningen. Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Chinese auto's moeten duurder worden'=

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.