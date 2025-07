Polestar 7 laat zich zien, introductie nog ver weg

We vangen een eerste glimp op van de Polestar 7, maar reken er maar niet op dat je hem snel in zijn geheel te zien krijgt. De introductie laat namelijk nog tot 2028 op zich wachten.

Onlangs sprak AutoWeek met Polestar-CEO Michael Lohscheller, onder meer over de komst van een belangrijk nieuw model: de Polestar 7. Hij verklaarde dat hij de Polestar 7 de hoogste prioriteit wil geven en dat die daarom nog vóór de reeds getoonde Polestar 6 moet verschijnen. We rekenden er voorzichtig op dat de 6 pas in 2027 zou komen en de 7 eerder in dat jaar of misschien zelfs nog wel volgend jaar, maar zo'n vaart loop het niet, blijkt nu.

Polestar deelt een teaser van de Polestar 7 en maakt daarbij bekend dat de lancering op de rol staat voor 2028. Dat duurt dus nog even. Polestar benadrukt dat het om een samen met Volvo ontwikkeld model gaat en omdat het een compacte SUV wordt, vermoeden we dat het een neefje van de Volvo EX30 wordt. Om die reden lag productie in Gent voor de hand, maar Polestar gaat voor een andere Europese fabriek. De fonkelnieuwe Volvo-fabriek in het Slowaakse Košice krijgt de schone taak.

Dat het zo lang duurt voordat de Polestar 7 onthuld wordt, heeft mogelijk te maken met nieuwe techniek die het model meekrijgt. Hoewel de basis volgens Polestar van Volvo komt, krijgt de Polestar 7 nieuwe 'intern ontwikkelde' elektromotoren. Wellicht is die nieuwe generatie elektromotoren straks ook van de partij in de Volvo EX30 en valt de komst van de Polestar 7 straks ongeveer samen met een uitgebreide update voor de EX30. Voor nu is het vooral nog een tijdje afwachten.