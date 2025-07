Nissan Micra kost voorlopig net geen dertig mille

Eind mei maakten we kennis met de geheel nieuwe en voortaan altijd elektrische Nissan Micra. De neef van de Renault 5 E-Tech Electric leek pas richting het einde van het jaar in de orderboeken te komen, maar nu weten we al wat hij voorlopig moet kosten. Het begint bij €29.950 voor de Nissan Micra met 120 pk sterke elektromotor en 40-kWh accu. Die komt met een volle accu tot 319 km ver, net iets verder dan eerder gemeld. Snelladen kan met 80 kW vermogen bij deze versie, die voor deze prijs uitgerust is als Engage Launch Edition. Mogelijk volgt er later nog een wat bescheidener uitgeruste Engage. Qua prijs staat deze Micra ongeveer op het niveau van de Renault 5 Urban Range Techno, maar de R5 is er met deze aandrijflijn ook in de twee mille goedkopere Evolution-uitvoering.

Wil je de Nissan Micra liever met 150 pk vermogen en de 52 kWh grote accu, dan moet je voorlopig €35.090 reserveren. Dat kost de nieuwe Micra als Advance Launch Edition. Die heeft niet alleen meer vermogen en met 419 km een duidelijk groter rijbereik, maar onder meer ook een achteruitrijcamera, twaalf parkeersensoren, geïntegreerd Google-infotainment, een draadloze telefoonoplader en aanpasbare sfeerverlichting. Bovendien kun je de grotere accu met tot 100 kW bijladen aan de snellader. Deze staat wat de prijs betreft bijna op het niveau van de duurste R5, de Roland-Garros. Reken maar dat dit dus ook verder een heel dik aangeklede Micra is.

Maar wacht eens, de Renault 5 is er toch al vanaf net geen 25 mille? Dat klopt, maar dat heeft alles te maken met een derde aandrijflijn die nog niet voor de Micra is aangekondigd. Daarbij hangt een 95 pk sterke elektromotor aan het 40-kWh accupakket. Ook heeft die geen warmtepomp en snelladen kan in zijn geheel niet. Het is nog even afwachten of de Micra straks ook met deze hardware in de bestellijsten komt te staan.