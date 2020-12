Nieuw EV-merk naar Nederland: SERES

De Nederlandse automarkt is straks weer een nieuw merk rijker! Green Mobility Group Europe haalt SERES nog dit jaar naar ons land. De informatie is nog summier, maar klinkt veelbelovend. De SERES 3 is de eerste auto van het merk dat zich volledig richt op elektrische auto's.

SERES is een autofabrikant wiens naam je mogelijk helemaal niets zegt. SERES is een in Sillicon Valley, waar ook Tesla zijn wortels heeft, gevestigd merk dat in 2016 op poten is gezet door het Chinese Sokon Industry Group. Het bedrijf ging aanvankelijk als SF Motors door het leven, maar werd later omgedoopt tot SERES. SERES is onder meer eigenaar van de voormalig AM General-fabriek in de Amerikaanse staat Indiana, de productiefaciliteit waar in het verleden onder meer Hummers en de Mercedes-Benz R-klasse werden geproduceerd. Niemand minder dan Martin Eberhard, mede-oprichter van Tesla, was kortstondig bij SF Motors/SERES actief als Chief Strategy Officer.

Terug naar wat SERES in Nederland wil gaan verkopen, en via welke constructie. SERES zet naar eigen zeggen 'zeer binnenkort' de eerste exemplaren van de 3 bij in totaal negen Nederlandse autodealers. SERES geeft nog geen informatie vrij over de 3. AutoWeek is even gaan graven, en is uitgekomen bij de Dongfeng Fengon E3, een creatie van DFSK Motor. DFSK Motor is een joint-venture tussen Dongfeng en - je raadt het al - Sokon Industry Group (foto's 3 t/m 8). Zo is de cirkel weer rond. De SERES 3 lijkt dan ook een onder de vleugel van SERES gevoerde versie van die Fengon E3 te zijn.

Als de specificaties van de SERES 3 overeenkomen met die van de Fengon E3, dan betekent dat dat ook de SERES 3 een 4,39 meter lange cross-over wordt met een wielbasis van 2,66 meter. De Fengon E3 is 1,85 meter breed en 1,65 meter hoog. Op de vooras van de Fengon E3 zit een 163 pk en 300 Nm sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 52,6 kWh, goed voor een volgens de Chinese NEDC-cyclus vastgestelde actieradius van 405 kilometer.

SERES is niet het enige merk met Chinese achtergrond dat Europese plannen heeft. Onder meer BYD komt volgend jaar naar ons land en MG is met de elektrische ZS EV kortstondig zeer populair geweest in Nederland. Ook wat bedrijfswagens betreft hebben de Chinese fabrikanten de Europese markt gevonden. Zo verkoopt Maxus zijn bestellers ook al even in ons deel van de wereld.