Byton M-Byte te reserveren in Nederland

Louwman Group heeft er een nieuwe klant bij, want Nederlanders die in zijn voor een nieuwe Byton kunnen bij hen aankloppen. De M-Byte is per direct te reserveren.

Het Chinese Byton heeft zijn Europese strategie gecommuniceerd. Vooralsnog gaat het merk in zes Europese markten actief zijn. Dat gebeurt in ieder land met een eigen partner. In Nederland neemt de Louwman Group deze rol op zich. In Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zweden worden dat dus andere kanalen. Bytons eerste model wordt in de tweede helft van volgend jaar op onze markt verwacht.

Die M-Byte krijgt drie soorten elektrische aandrijflijnen. Instappen gebeurt met de 272 pk sterke achterwielaangedreven versie. Deze krijgt een accupakket van 72 kWh en heeft een actieradius van 360 km (WLTP). Daarna volgen twee versies met 408 pk: een achterwiel- of vierwielaangedreven versie. Deze ‘Performance’-versies krijgen allebei een 95 kWh groot accupakket. Als 4WD komt de M-Byte 435 km ver, als RWD komt daar nog eens 25 km bij.

De M-Byte is per direct online te reserveren zonder aanbetaling. De Louwman Group maakt later bekend hoeveel servicepunten er voor Byton in Nederland komen. Let wel, Louwman Group fungeert dus níet als importeur. (Indicatie-)prijzen zijn er vooralsnog niet.