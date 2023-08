'Stellantis onderzoekt samenwerking met Chinese EV-bouwer'

Er zijn in China al diverse Europees-Chinese joint-ventures actief, maar de samenwerking tussen Europese en Chinese autofabrikanten lijkt op sommige punten nog wat hechter te worden. Zo gaat de Volkswagen Group bijvoorbeeld in zee met SAIC voor de gezamenlijke ontwikkeling van EV's. Mogelijk broedt ook Stellantis op een dergelijk partnerschap. Volgens Bloomberg heeft het Frans-Italiaans-Amerikaanse megaconcern contact met het Chinese Leapmotor. Het doel is om Stellantis' aanwezigheid in China te vergroten. Stellantis is er juist in de afgelopen jaren behoorlijk teruggetrokken.

Leapmotor is nog geen al te grote speler en we kennen het hier in Europa ook (nog) niet. Eind 2020 maakten we digitaal kennis met de Leapmotor C11, een elektrische SUV die met een gunstig prijskaartje onder meer de Tesla Model Y lijkt aan te willen vallen. In datzelfde jaar verscheen ook de ietwat op een Smart Forfour lijkende T03. Een elektrisch kleintje dat grote aantallen Chinezen geruisloos mobiel moet maken. Bij beide auto's klinken de specificaties op papier bepaald niet slecht en mogelijk ziet Stellantis er dus ook wel wat in. Vooralsnog houden beide bedrijven zich stil. Overigens werd onlangs ook Volkswagen nog in verband gebracht met Leapmotor.