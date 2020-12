Leapmotor introduceert elektrische SUV

Leapmotor is een Chinese fabrikant van elektrische modellen, maar in Europa hebben we er nauwelijks van gehoord. Het bedrijf werd in 2015 uit de grond gestampt en stelde in 2017 zijn eerste productiemodel aan de wereld voor, de S01. In 2019 kondigde het merk de komst van een elektrische SUV aan, maar de eerstvolgende auto die het merk zou introduceren was de T03. Die kleine hatchback krijgt nu gezelschap van de C11, de beloofde elektrische SUV.

De Leapmotor C11 is een 4,75 meter lange Coupé-SUV, een SUV met een sterk aflopende daklijn dus. De auto heeft een wielbasis van 2,93 meter en is 1,91 meter breed en 1,65 meter hoog. Zijn afmetingen maken de C11 vergelijkbaar met de Tesla Model Y. Net als de Model Y is de C11 in diverse versies beschikbaar. De instapper heeft een enkele elektromotor die de achterwielen aandrijft, maar om vermogen zit je in die versie niet verlegen. De elektromotor levert 272 pk en 360 Nm en daarmee sprint de C11 in net geen 8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Deze basisversie heeft een accupakket met een capaciteit van 76,6 kWh, goed voor een elektrisch bereik van 480 kilometer (NEDC). Met een DC-lader kan de instapper niet overweg.

Hoger op de menukaart staat de C11 met twee elektromotoren. Deze vierwielaangedreven versie is 544 pk en 720 Nm sterk. Met die bonk elektrokracht sprint de C11 in de basis ook in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Vink je de Performance Edition aan, dan wordt de 0-100-sprinttijd gereduceerd tot slechts 4,8 seconden. In de bodem van de 544 pk sterke C11's zit een 90 kWh accupakket, goed voor een NEDC-bereik van 600 kilometer. De Performance Edition komt echter 550 kilometer ver. Aan een DC-snellader is het 90 kWh grote accupakket in minder dan 40 minuten van 30 tot 80 procent vol te jagen met stroom.

De C11 heeft onder meer verzonken handgrepen en is beschikbaar met een groot glazen panoramadak. Het interieur van de C11 is volgepompt met displays. Zo vinden we in het dashboard niet alleen een scherm achter het stuurwiel en op de middenconsole, maar ook direct voor de bijrijder. Daarnaast is de C11 te krijgen met soft- en hardware die autonoom rijden (level 3) mogelijk maakt. De vanafprijs van de C11 is in China vastgesteld op omgerekend €19.950. De 90 kWh-variant wisselt vanaf €22.450 van eigenaar. De Performance Edition is met een vanafprijs van omgerekend net geen €25.000. Plannen om in Europa zijn spullen te verkopen heeft Leapmotor vooralsnog niet.