'Met een Kip Shelter achter mijn Leapmotor B10 gaat het prima, toch mag hij maar 750 kg trekken'

Kan veel meer hebben

131
Leapmotor B10
131

'Waarom mag mijn elektrische auto maar 750 kilo trekken?' Een Leapmotor B10-rijder vraagt dat naar aanleiding van zijn ervaringen met een lichte caravan.

Peter van der Ende verbaast zich over het lage trekgewicht van elektrische auto's. Hij heeft er zelf één: “Mij valt op dat de opgegeven maximum trekgewichten van EV’s zo laag zijn ten opzichte van vergelijkbare brandstofauto’s. Ik rijd een Leapmotor B10 met aan de haak een Kip Shelter (maximaal 750 kilo) en heb het gevoel dat ik er nóg wel een achter kan hangen, zoveel vermogen heb ik (over) met mijn auto! Wat is de verklaring voor het relatief lage opgegeven trekgewicht?”

Oververhitting tegengaan

Onze EV- en hybride-expert van het panel dat lezersvragen beantwoordt, Johan Nijen Twilhaar: “Wanneer een auto een (zware) aanhanger trekt, moet hij continu extra vermogen leveren. Bij EV’s betekent dit onder andere een hoge stroom door de aandrijflijn, inverter en motor. Veel EV’s zijn hier wel voor ontworpen, maar niet altijd voor langdurige belasting, zoals het trekken van een caravan op vakantiereizen. Daarom wordt het officiële trekgewicht begrensd, zodat onderdelen niet oververhit raken bij lange hellingen of snelweggebruik. Uw Leapmotor B10 heeft voldoende vermogen en een laag verbruik per kWh. Daardoor voelt het alsof hij technisch gezien meer zou kunnen trekken. Waarschijnlijk klopt dat. Het beperkte trekgewicht van EV’s komt dan ook meestal niet door een gebrek aan vermogen, maar wordt vooral bepaald door:
- Warmte en koeling: de motor, inverter en vooral de accu mogen niet langdurig oververhit raken;
- Remmen en stabiliteit: EV’s zijn zwaar, regenereren niet altijd met een aanhanger, en bovendien moeten de remmen voldoende reservecapaciteit houden;
- Homologatiekosten: veel fabrikanten testen simpelweg niet op hogere trekgewichten - testen is duur;
- Belasting op het accupakket: de behuizing en het chassis moeten veilig blijven;
- ADAS-regels: boven bepaalde massa’s gelden extra eisen voor trekstabiliteitssystemen en sensorkalibratie.”

De afgebeelde Leapmotor B10 is niet de auto van Peter, het is beeld ter illustratie

Leapmotor Leapmotor B10 Elektrische Auto Diagnose

Lees ook

Leapmotor B10 hybrid EV

Test: Leapmotor B10 Hybrid EV - Wat je koopt is niet wat je krijgt

Nieuws
Leapmotor B10

One Pedal Driving en smartphone-connectiviteit voor Leapmotor B10

Nieuws
Leapmotor B10 Hybrid EV

Leapmotor B10 Hybrid EV: plug-in hybride nieuwkomer vanaf €29.995

Nieuws
Leapmotor B10

Leapmotor B10 Hybrid EV is altijd elektrisch aangedreven plug-in hybride

Nieuws
Leapmotor B10 back to basics

De Leapmotor B10 is goedkoop en luxueus, maar heeft standaard geen stoelverwarming - Back to Basics

