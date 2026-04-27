Leapmotor wil jaarlijks verdubbelen

Leapmotor heeft enorme ambities. De Chinese onderneming is in 2023 met Stellantis een joint-venture gestart en slaap zijn vleugels uit naar diverse markten. Van Zuid-Amerika tot Mexico en Europa. Het doel: groeien. En flink ook.

Tianshu Xin, CEO van joint-venture Leapmotor International zegt in gesprek met AutoWeek dat Leapmotor zijn internationale verkopen elk jaar heeft verdubbeld. "In 2023 verkocht Leapmotor wereldwijd 145.000 auto's. In 2024 al 300.000 en vorig jaar 600.000 stuks. Voor 2026 gaan we voor zeker 1 miljoen auto's."

Volgens Xin kan Leapmotor dankzij Stellantis snel uitbreiden. Maar er draagt meer bij aan de snelle groei. "65 procent van de onderdelen van een moderne Leapmotor is in-house ontwikkeld en komt dus niet van andere leveranciers. Dat scheelt enorm veel tijd. We kunnen nieuwe modellen heel snel ontwikkelen en hebben daar niet vier of vijf jaar voor nodig zoals traditionale autobouwers," aldus de topman.