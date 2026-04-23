Leapmotor B05: 400 km rijbereik voor zo'n €26.000

De Leapmotor B05 leek al een voordelige aanbieding te gaan worden en nu is helder hoe voordelig precies. Het begint bij net geen 26 mille en dan krijg je al aardig wat.

Leapmotor, dat hier ooit begon met de ietwat ongemakkelijk ogende T03, is inmiddels lekker op stoom in Nederland met inmiddels al een heuse reeks modellen. De Leapmotor B05 is nu ook van de partij en dat is een EV die qua formaat in het C-segment hoort, maar qua prijs toch duidelijk lager zit. Dat is interessant voor wie een voordelige nieuwe EV zoekt. Wat is die prijs dan precies? Nou, €25.995 is de basisprijs en daarvoor krijg je de altijd 218 pk sterke achterwielaangedreven B05 met een 56,2 kWh 'Pro'-accupakket, goed voor 401 km rijbereik (WLTP).

De standaarduitvoering heet Life en staat al op 19-inch lichtmetaal, heeft automatische airco, een draadloze smartphonelader, een warmtepomp en een 360-gradencamera. Ook is er altijd een 14,6-inch infotainmentscherm en 8,8-inch digitaal instrumentarium van de partij en werkt de boel samen met Apple Carplay en Android Auto.

Wil je wat meer elektrisch rijbereik, dan kun je tekenen voor de €28.995 kostende B05 Life met het 67,1 kWh 'ProMax'-accupakket. Die heeft een actieradius van 482 km. Tot slot is er de Design-uitvoering met datzelfde accupakket en die kost €30.495. Als extra's ten opzichte van de Life-uitvoering heeft de Design onder meer kunstlederen bekleding, een glazen panoramadak met elektrisch bedienbaar zonnescherm, sfeerverlichting in 64 kleuren en een uitgebreider audiosysteem met 12 luidsprekers.

Prijzen Leapmotor B05 - April 2026