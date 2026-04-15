De Leapmotor C10 is in Nederland nog geen twee jaar op de markt. De elektrische en plug-in hybride SUV gaat nu al onder het mes.

De C10 was na de T03 het tweede model dat Leapmotor in Nederland introduceerde. De 4,74 meter lange SUV begon zijn Europese bestaan als EV, maar kreeg later gezelschap van een plug-in hybride EREV-variant. In China - waar de SUV vandaan komt - is de Leapmotor C10 niet eens ouder. Toch krijgt de SUV al een facelift. AutoWeek kan je de vernieuwde Leapmotor C10 dankzij speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie nu al laten zien.

Aan de achterzijde van de SUV verandert niets. Aan de voorzijde des te meer. De Leapmotor C10 krijgt een volledig nieuw front met nieuwe en vooral plattere led-verlichting. Vanaf nu heeft de C10 over twee lagen verdeelde verlichting. Het deel met onder meer het dimlicht, bevindt zich een verdieping lager in het front. De Leapmotor C10 krijgt een nieuwe voorbumper met een anders gevormde koelopening en zelfs de motorkap is volledig anders van vorm. Het Leapmotor-logo is voortaan subtieler van formaat.

Technische wijzigingen zijn er ook. Vooralsnog komen we de 218 pk sterke elektrische variant met 69,9 kWh accu in China niet meer tegen, al keert die mogelijk terug. De 299 pk sterke variant met 81,9 kWh accu, maakt er plaats voor een versie met 313 pk. De vierwielaangedreven EV-versie met bijna 600 pk wordt momenteel niet in China vermeld, maar keert mogelijk ook terug.

Ook voor de Leapmotor C10 Hybrid EV - de plug-in hybride dus - is er nieuws. Die elektromotor van die variant was 82 pk sterk, maar schopt het in de vernieuwde C10 Hybrid EV tot 95 pk. De elektromotor van die plug-in hybride C10 Hybrid EV gaat er ook op vooruit en groeit met 10 kWh naar 38,7 kWh. Het systemvermogen van de C10 Hybrid EV bedraagt straks 272 pk.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt hebben we nog niet.