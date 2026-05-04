De onthulling van de Skoda Epiq is nabij en Skoda heeft zijn betaalbare elektrische model al op alle mogelijke manieren ‘geteased’. Dat dachten we althans, want nu komt ook het interieur nog even aan de beurt.

De Epiq is een loeibelangrijk model voor Skoda. Niet alleen omdat de compacte en betaalbare elektrische SUV – vanaf zo’n €25.000! – simpelweg veel klanten naar de Skoda-showroom moet lokken, maar ook omdat dit de eerste Skoda is die geheel volgens de zogeheten Modern Solid-designtaal is getekend. Dat design debuteerde al in 2022 op de Vision 7S-concept car en komt sindsdien in zekere zin terug op de Elroq en de gefacelifte Enyaq, maar de Epiq gaat nog een stap verder. Zo wordt het kleinere model de eerste Skoda met de T-vormige koplampen en achterlichten die ook het uiterlijk van andere elektrische Skoda’s gaan domineren. Ook die typische C-stijl, een soort haaienvin, is typisch voor deze nieuwe stijl.

‘Modern Solid’ komt ook terug in het interieur, belooft de fabrikant. De vandaag gepresenteerde schetsen van het dashboard laten in ieder geval zien dat de Epiq ook hier stevig zal afwijken van wat we al kennen van Skoda. Geen zorgen voor liefhebbers van de zakelijke, strakke stijl van het merk: dat karakter blijft behouden. We zien alleen wel een nieuwe invulling daarvan, met nog meer rechte en horizontale lijnen en een nieuwe invulling voor met name de buitenste ventilatieroosters. Het stuurwiel kennen we al van andere Skoda’s en de reeks knoppen onder de centrale ventilatieroosters komen ons ook bekend voor. Daaronder bevindt zich de draadloze telefoonlader, geplaatst op een manier die eerder aan een Tesla dan aan een Elroq doet denken.

Opvallend: terwijl de Volkswagen ID Polo een ronde volumeknop krijgt en de Polo en Epiq elders veel met elkaar delen, lijkt het erop dat de Epiq zijn volume-slider onder het scherm mag houden. Deze niet door iedereen geliefde oplossing kennen we al van bestaande EV’s op het MEB-platform van de Volkswagen Group en wordt afgaande op deze schetsen ongewijzigd overgenomen onder het Epiq-scherm.

Skoda doet er voor de vorm ook nog wat schetsen bij van de buitenkant van de Epiq, al heeft de auto wat dat betreft eigenlijk geen geheimen meer. Op 19 mei weten we als het goed is eindelijk alles over dit wel heel lang aangekondigde model, want dan gaat eindelijk het doek er (definitief) af.