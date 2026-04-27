Leapmotor B10
 
Leapmotor: 'De komende vier tot vijf jaar blijven er Chinese merken omvallen'

'Vier verschillende soorten merken'

Lars Krijgsman
Enkele jaren geleden schoten in China de ambitieuze start-ups uit de grond. Van de honderden hongerige nieuwkomers, zijn er nog slechts een aantal relevant. "De komende jaren zullen er merken blijven verdwijnen", zegt de hoogste baas van Leapmotor International in gesprek met AutoWeek.

Sinds november 2023 staat Tianshu Xin aan het roer van Leapmotor International, de joint-venture waarmee Stellantis en Leapmotor de Europese markt aanvallen. Het nog piepjonge Leapmotor is een van de vele Chinese merken met giga-ambities. Daar was een ontelbaar aantal van, maar veel daarvan zijn verdwenen. De topman van Leapmotor International verwacht dat dat de komende jaren niet gaat veranderen: "Consolidatie is van alle tijden. Ook in de toekomst zal het aantal automerken in China blijven afnemen.
Een paar jaar geleden waren er 200, misschien wel 300 start-ups die NEV's wilden maken. Daarvan zijn er nog minder dan tien over die enig volume hebben en relevant zijn. De komende vier of vijf jaar blijven er merken verdwijnen."

Xin ziet vier verschillende soorten automerken in China. "Je hebt autobedrijven die van de staat zijn. Denk aan FAW. Die blijven altijs bestaan. Dan heb je grote private merken, waar de overheid ook vaak een rol in speelt. Denk aan BYD. Ook die zullen blijven bestaan. Vaak komen deze merken uit een tijd voordat er EV's waren. De derde groep: joint-ventures. Denk aan SAIC Volkswagen en ga zo maar door. Ook de meesten daarvan blijven bestaan, al verdwijnen er soms merken die het niet goed doen. Skoda en Jeep bijvoorbeeld. De vierde en laatste groep zijn de NEV start-ups. Xpeng, Nio, Li Auto en ook Leapmotor. Die komen allemaal niet uit de auto-wereld."

Leapmotor

