Verlies nooit het kind in jezelf. Wie zegt namelijk dat je te oud bent om in een replica van een Batmobile de superheld uit te hangen? Dat kan namelijk gewoon, mits je bereid bent een bepaald niet kinderachtig bedrag van €80.000 stuk te slaan.

Vorig jaar schreven we al eens over de mogelijkheid om een replica van de Tumbler-Batmobile uit Bruce Nolans The Dark Knight-trilogie aan te schaffen. Nu heb je de mogelijkheid om een Batmobile uit een heel ander tijdperk aan je collectie toe te voegen. Via Catawiki gaat namelijk een replica in de verkoop van de Batmobile uit de film The Batman (1966) en de in hetzelfde jaar gelanceerde Batman-serie.

De Batmobile die onder de hamer gaat, is door Batman-acteur Adam West ook daadwerkelijk gebruikt tijdens evenementen. Het bijzondere stukje Batman-memorabilia is in tegenstelling tot de daadwerkelijke filmauto geen tot Batmobile omgebouwde unieke concept car van Lincoln - de Futura - maar een Lincoln Continental uit 1973. Voorin ligt dan ook een 7,5-liter grote V8, een gorgelende machine die slechts 208 pk levert en waar de lokale pomphouder ongetwijfeld zielsgelukkig van wordt. Schakelen gaat middels een tijdsconforme drietraps automaat. De kilometerstand: net geen 6.000 kilometer (3.700 miles).

Catawiki schat de waarde van de Batmobile op een riante €80.000. Het gevaarte zou 'uitstekend onderhouden en rijklaar' zijn. Aan het onderstel en de ophanging zou lichte oppervlakteroest zichtbaar zijn. Ook zouden er 'kleine scheurtjes en andere beschadigingen' zichtbaar zijn die onder het kopje 'ouderdomssporen' vallen. De televisie in de auto en sommige decoratieve verlichting werken niet.

De geschiedenis in een notendop: de Batmobile werd in 1973 voor het eerst in de Verenigde Staten op kenteken gezet en werd in 1979 naar het Verenigd Koninkrijk verscheept. Toen was het nog gewoon een Lincoln, de ombouw naar Batmobile vond pas in 1988 plaats. De imitatie-dienstbak van de bekende vleermuisheld heeft onder meer jarenlang in het London Motor Museum gestaan en belande uiteindelijk in Italië. Wie hem wil bekijken, moet afzakken naar Florence.