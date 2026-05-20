Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Spyshots Ferrari Luce
Spyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari LuceSpyshots Ferrari Luce
 
Nieuws

Ferrari Luce: eerste elektrische Ferrari is lang en een beetje SUV

Heilig huisje tegen de vlakte

Lars Krijgsman
0

De wereld maakt zich op voor het moment waarop een Italiaanse sloopkogel een decadent heilig huisje tegen de vlakte ramt. De eerste elektrische Ferrari dient zich aan en die Ferrari Luce is bijna klaar voor zijn debuut.

Over enkele dagen trekt Ferrari het doek van de Luce, de eerste Ferrari ooit met een elektrische aandrijflijn. En het wordt nog een SUV-achtige ook. Er zijn nog altijd mensen die moeten wennen aan het feit dat Ferrari hybride modellen levert en met de Purosangue een SUV op het menu heeft. Die moeten bij de Ferrari Luce maar even de andere kant op kijken. Over kijken gesproken: dat kunnen we nu naar een ingepakt testexemplaar van de Luce.

De Ferrari Luce is nog fanatiek beplakt met camouflageplakkers. De Italianen hebben behoorlijk hun best gedaan om de daadwerkelijke vorm van de auto te verhullen, maar het lijkt er toch echt op dat het een vijfdeurs met op zijn minst wat SUV-trekjes wordt. De stationwagonachtige achterzijde is mogelijk puur een opzetstuk.

Spyshots Ferrari Luce

Ferrari Luce: diverse opzetstukken (op de voorklep, portieren en achter de C-stijl) verhullen de vormen van de Luce.

De Luce gaat zo'n 2.300 kilo wegen, heeft 800 volt boordspanning, vier elektromotoren, achterwielbesturing en ga zo maar door. Reken maar dat de Ferrari Luce indrukwekkende prestaties levert. Of de SUV ook een beleving biedt die daarbij past zal moeten blijken. Eerst gaat op 25 mei het doek eraf. Hoe de auto er vanbinnen uitziet, was overigens al bekend. Duur wordt de Ferrari Luce zonder meer, want de Italiaan gaat minimaal een half miljoen euro kosten.

Plaats een reactie
Ferrari Elektrische Auto Supercars & Sportscars
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Ferrari 488 3.9 GTB HELE | Veel carbon! | Front-lift | JBL | CarPlay

Ferrari 488

3.9 GTB HELE | Veel carbon! | Front-lift | JBL | CarPlay

  • 2016
  • 30.804 km
  • Benzine
  • 494kW/672pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Wim Prins
€ 229.500
Ferrari Portofino 3.9 V8 HELE / Historical Color / Magneride / Carbon

Ferrari Portofino

3.9 V8 HELE / Historical Color / Magneride / Carbon

  • 2018
  • 43.215 km
  • Benzine
  • 441kW/600pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf Du Parc
€ 219.888
Ferrari Roma 3.9 V8 HELE - Grigio Ferro | Passenger Display | JBL | Memory

Ferrari Roma

3.9 V8 HELE - Grigio Ferro | Passenger Display | JBL | Memory

  • 2021
  • 44.429 km
  • Benzine
  • 456kW/620pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
C Gallery Exclusive
€ 219.995
Ferrari F430 4.3 V8 F1 | BTW | Racing Seats | Carbon

Ferrari F430

4.3 V8 F1 | BTW | Racing Seats | Carbon

  • 2006
  • 23.131 km
  • Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
NEXT Exclusives
€ 139.950
Ferrari Portofino M - Kroymans Ferrari

Ferrari Portofino

M - Kroymans Ferrari

  • 2023
  • 23.000 km
  • Benzine
  • 456kW/620pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Kroymans Automotive B.V.
€ 269.500
Ferrari 599 GTB Alonso Edition 60 F1 * 1 of 40 / Rosso F1 Storico / Investment Car*

Ferrari 599

GTB Alonso Edition 60 F1 * 1 of 40 / Rosso F1 Storico / Investment Car*

  • 2012
  • 3.750 km
  • Benzine

Automatisch

Online sinds 4 dagen
Firstgear Enschede B.V.
€ 389.900

Lees ook

Nieuws
Ferrari HC25

Zelfs als je stinkend rijk bent kun je deze nieuwe Ferrari niet kopen

Nieuws
Ferrari 308 GTS Magnum

Ferrari 308 GTS van Magnum brengt enorm bedrag op, eigenlijk wilde Tom Selleck een Porsche

Nieuws
Ferrari Purosangue Handling Speciale

Iranoorlog verstoort leveringen Ferrari

Nieuws
Ferrari Purosangue Handling Speciale

Ferrari Purosangue Handling Speciale: voor wie een normale niet scherp (of duur) genoeg vond

Nieuws
Ferrari Luce

Eerste elektrische Ferrari wordt bepaald geen koopje

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.