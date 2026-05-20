De wereld maakt zich op voor het moment waarop een Italiaanse sloopkogel een decadent heilig huisje tegen de vlakte ramt. De eerste elektrische Ferrari dient zich aan en die Ferrari Luce is bijna klaar voor zijn debuut.

Over enkele dagen trekt Ferrari het doek van de Luce, de eerste Ferrari ooit met een elektrische aandrijflijn. En het wordt nog een SUV-achtige ook. Er zijn nog altijd mensen die moeten wennen aan het feit dat Ferrari hybride modellen levert en met de Purosangue een SUV op het menu heeft. Die moeten bij de Ferrari Luce maar even de andere kant op kijken. Over kijken gesproken: dat kunnen we nu naar een ingepakt testexemplaar van de Luce.

De Ferrari Luce is nog fanatiek beplakt met camouflageplakkers. De Italianen hebben behoorlijk hun best gedaan om de daadwerkelijke vorm van de auto te verhullen, maar het lijkt er toch echt op dat het een vijfdeurs met op zijn minst wat SUV-trekjes wordt. De stationwagonachtige achterzijde is mogelijk puur een opzetstuk.

De Luce gaat zo'n 2.300 kilo wegen, heeft 800 volt boordspanning, vier elektromotoren, achterwielbesturing en ga zo maar door. Reken maar dat de Ferrari Luce indrukwekkende prestaties levert. Of de SUV ook een beleving biedt die daarbij past zal moeten blijken. Eerst gaat op 25 mei het doek eraf. Hoe de auto er vanbinnen uitziet, was overigens al bekend. Duur wordt de Ferrari Luce zonder meer, want de Italiaan gaat minimaal een half miljoen euro kosten.