Seat presenteert vernieuwde Ateca

Op de Spaanse bijsnijtafel hebben de ontwerpers flink het mes in de Ateca gezet. Seats nieuwe ontwerpstijl is bij de neus doorgevoerd met een nieuwe grille en voortaan standaard full-led koplampen. Een vergelijkbaar front zit al op de grotere Tarraco en de nieuwe Leon. Ook de voorbumper wordt niet overgeslagen en krijgt nieuw getekende roosters waarin de mistlampen zitten. Aan de achterkant vallen de veranderingen iets minder op. De led-achterlichten krijgen de ondertussen overbekende dynamische richtingaanwijzers en de Ateca-typeaanduiding is met Seats nieuwe lettertype geschreven. In de bumper worden iets smallere reflectoren verwerkt en optische 'uitlaatgaten' krijgen een plekje in het geheel.

Motoren

Voor de binnenkant ligt een nieuw stuurwiel klaar en het infotainmentsysteem krijgt een flinke update, zodat het voortaan standaard smartphones draadloos kan ‘spiegelen’. Een nieuw 9,2-inch aanraakscherm is optioneel leverbaar. Het pakket met veiligheidsvoorzieningen wordt daarnaast aangescherpt. De Ateca helpt de bestuurder op verschillende manieren met Predictive Adaptive Cruise Control, Pre-Crash Assist, Emergency Assist, File assistent, Dodehoeksensor met uitparkeerassistent en Uitstapwaarschuwing. Aan de bestaande motorenlijst wordt niks veranderd. Op benzinevlak blijft de keuze uit een 1.0 TSI met 110 pk, een 1.5 TSI met 150 pk (handgeschakeld of DSG) en de standaard aan een automaat gekoppelde, vierwielaangedreven 2.0 TSI met 190 pk bestaan. Dieselen kan met 115 of 150 pk sterke 2.0 TDI’s.

Xperience

Aan het aantal uitrustingsniveaus wordt een extra optie toegevoegd: de Xperience-uitvoering. Deze komt dus naast de Reference, Style, FR en Business Intense-versies. Bij deze uitvoering gaat het vooral om het uiterlijk, dat hier en daar wat wordt aangedikt.

300.000

Seat parkeerde met de Ateca voor het eerst een SUV in zijn showrooms. Daarna volgden snel de compactere Arona en ruimere Tarraco. Sindsdien loopt het hard met de drie opgehoogde Spanjaarden: in 2019 was 44 procent van de verkochte Seats een SUV. De verkoopteller van de Ateca staat sinds 2016 op 300.000 stuks.

Medio augustus laat de Nederlandse importeur weten hoeveel de vernieuwde Ateca moet gaan kosten. Een maand later maakt de gefacelifte SUV zijn opwachting in Nederland.