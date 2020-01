Seats jaarverkoop steeg, Skoda iets gedaald

Beginnend bij Seat blijft de verkoopteller na twaalf maanden op 574.100 auto’s steken. De wereldwijde verkoop steeg daarmee procentueel met 10,9 procent. Thuisland Spanje blijft met 108.000 auto’s veruit de belangrijkste markt. Het is niet veel, maar de verkoop steeg met 0,2 procent. Het Verenigd Koninkrijk volgt verrassend genoeg met 68.800 nieuwe Seats (+ 9,5 procent). De grootste procentuele stijging noteert Seat in Denemarken, waar de verkoop met 47,2 procent steeg (7.100 auto’s). Ook de klanten in Italië en Nederland liepen warm voor een nieuwe Seat met verkoopstijgingen van respectievelijk 30,8 en 22,6 procent. De Leon blijft ondanks zijn leeftijd de populairste Seat met een aantal van 151.900 auto’s. De nieuwe generatie Leon volgt later deze maand.

De Skoda-afdeling is binnen de Volkswagen Group een stuk drukker dan Seat met 1.242.800 verkochte auto’s. Toch is dit nipt minder dan in 2018, want toen verkocht Skoda 1.253.700 auto’s. Een procentuele daling van 0,9 procent dus. De Chinese markt heeft veel invloed op de totale verkoopcijfers, want door 282.000 Chinese klanten daalde het marktaandeel daar met 17,3 procent. In Europa ging het anderzijds een stuk beter met Skoda met een gemiddelde stijging van 5,7 procent. Ook de Russische afdeling eindigde in de groene cijfers met een plus van 8,8 procent. Opvallend genoeg is ook bij Skoda een oud model de meest verkochte van het gamma. De Octavia is met 363.700 exemplaren namelijk met afstand de populairste Skoda. Hij wordt gevolgd door de Fabia (172.800), Kodiaq (171.800) en Karoq (152.700).

Moederbedrijf Volkswagen kende een recordjaar door de wereldwijde afzet van 6,28 miljoen auto’s.